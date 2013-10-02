港报社评：花无百日红，灌溉要及时--星岛日报10月2日

台湾股市：台积电财报不及预期拖累大盘，苹果供应商大立光大涨
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
「十．一」黄金周传统是旅客来港高峰期，但今年市道充满不明朗因素，对零售业来说，内地环境不断变化，业界应谨记花无百日红的道理，时时换泥插枝，培育新的生机。 今年「五．一」黄金周，零售生意增长幅度未如往年强劲。国庆假期表现如何，仍要看未来几日成绩。初步反应是今年市道平稳，却也未见红红火火的势头。 内地为了疏导人流，把两个黄金周的假期缩短，削弱了潮涌来港的效应。与此同时，自由行实施多年，不少旅客已不限于黄金周访港，都产生了疏导人流的效果。 至于今个黄金周，内地实施《旅游法》，限制了平价团营运。其他左右市道的因素，包括内地开放居民到海外旅游渐趋宽松，部分高消费力的旅客，可能选择到较远的地方度假，还有一个因素，是自从政府实施限奶令后，趁长假来港购买奶粉的水货客或用家，数目为之大减。 内地消费力不断上升，外出度假的总体人口日见庞大，虽然有众多不明朗因素，来港旅客数字仍然非常可观。不过，市场变化非常快速，以水货客来港购买奶粉为例，当局一项规管已可令市道急转。 2003年沙士后，内地开放自由行，经过接近十年的发展，旅游零售业在本地遇到接待能力的瓶颈。作为服务型经济，旅游零售在可见将来仍是难以替代的支柱产业，港人希望能从这棵大树继续收成，就必须加强规划，避免旅客来港影响市民日常生活，增加摩擦；同时研究如何提供更多增值服务，确保相关产业枝繁叶茂，年年开花结果。
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本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。