港报社评：花无百日红，灌溉要及时--星岛日报10月2日

「十．一」黄金周传统是旅客来港高峰期，但今年市道充满不明朗因素，对零售业来说，内地环境不断变化，业界应谨记花无百日红的道理，时时换泥插枝，培育新的生机。 今年「五．一」黄金周，零售生意增长幅度未如往年强劲。国庆假期表现如何，仍要看未来几日成绩。初步反应是今年市道平稳，却也未见红红火火的势头。 内地为了疏导人流，把两个黄金周的假期缩短，削弱了潮涌来港的效应。与此同时，自由行实施多年，不少旅客已不限于黄金周访港，都产生了疏导人流的效果。 至于今个黄金周，内地实施《旅游法》，限制了平价团营运。其他左右市道的因素，包括内地开放居民到海外旅游渐趋宽松，部分高消费力的旅客，可能选择到较远的地方度假，还有一个因素，是自从政府实施限奶令后，趁长假来港购买奶粉的水货客或用家，数目为之大减。 内地消费力不断上升，外出度假的总体人口日见庞大，虽然有众多不明朗因素，来港旅客数字仍然非常可观。不过，市场变化非常快速，以水货客来港购买奶粉为例，当局一项规管已可令市道急转。 2003年沙士后，内地开放自由行，经过接近十年的发展，旅游零售业在本地遇到接待能力的瓶颈。作为服务型经济，旅游零售在可见将来仍是难以替代的支柱产业，港人希望能从这棵大树继续收成，就必须加强规划，避免旅客来港影响市民日常生活，增加摩擦；同时研究如何提供更多增值服务，确保相关产业枝繁叶茂，年年开花结果。