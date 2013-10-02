金属期市：伦铜接近一周低点，美国政府停摆令该国前景蒙阴

美国预算僵局迫使联邦政府17年来首次关停，数以十万计的联邦雇员休无薪假，周二奥巴马总统与国会共和党人未能就解决问题取得进展。

不过，一些投资者押注政府只会短期关停，美元和美国股指期货周三持稳。

美国劳工部统计机构表示，在政府停摆期间不会公布经济报告。劳工统计局负责编制一些全球最关注的经济数据，其中包括定于本周五发布的月度就业报告。

欧洲央行将于今日稍晚开会，可能决定暂不调整政策，但保留在欧元区前景恶化时降息或挹注资金的可能性。

全球最大的锌炼厂Nyrstar 与来宝集团 达成协议，由后者销售Nyrstar在欧洲生产的锌，并购买该公司1%的股权。

全球最大的铁矿石生产国澳洲预计，2013/14财年的铁矿石出口量将增长17%，因生产商加大生产力度，尽管有迹象显示需求增长趋软。 (完)

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