金属期市：伦铜接近一周低点，美国政府停摆令该国前景蒙阴

台湾股市：台积电财报不及预期拖累大盘，苹果供应商大立光大涨
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
美国预算僵局迫使联邦政府17年来首次关停，数以十万计的联邦雇员休无薪假，周二奥巴马总统与国会共和党人未能就解决问题取得进展。
不过，一些投资者押注政府只会短期关停，美元和美国股指期货周三持稳。
美国劳工部统计机构表示，在政府停摆期间不会公布经济报告。劳工统计局负责编制一些全球最关注的经济数据，其中包括定于本周五发布的月度就业报告。
欧洲央行将于今日稍晚开会，可能决定暂不调整政策，但保留在欧元区前景恶化时降息或挹注资金的可能性。
全球最大的锌炼厂Nyrstar 与来宝集团 达成协议，由后者销售Nyrstar在欧洲生产的锌，并购买该公司1%的股权。
全球最大的铁矿石生产国澳洲预计，2013/14财年的铁矿石出口量将增长17%，因生产商加大生产力度，尽管有迹象显示需求增长趋软。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵 审校 王兴亚)
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。