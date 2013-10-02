台湾货币市场：短率稳中微升，央行隔夜冲销力道增大

* 央行冲销隔夜游资助市场去化资金

* 短票利率因旬底因素回升

* 市场关注周五364天期存单标售

记者 林妙容

路透台北10月2日 - 台湾银行间短率周三大致平稳，短票利率则稍有回升。本提存期即将在明日结束，在央行上日尾盘加大委托行库代收隔夜游资力道后，已有效降低市场资金水位，令银行在提存期结束前的资金水位回复平稳，今日以微调积数为主，市况平静。

银行资金调度人士表示，此前银行超额累计增加快速逾5,000亿台币，已高于上一提存期底的4,722亿，在央行近期提醒利率反转风险的气氛下，资金调度人士预期央行将透过公开市场操作维持资金水位于平稳，因而加大隔夜冲销力道，料明日旬底前市场水位都不会快速增加。

〞昨天央行收得比较多，大多数的银行积数都已经调的差不多，看来到明天市况都会非常平静。〞一位本地银行资金调度人士说。

另一外资银行资金调度人士也指出，客户端历经季底的资金部位调整，今日起进钱、走钱的情况均已稳定，没有太大的调度需求。

银行间拆款利率不动如山且市况静淡的另一原因，是央行即将在本周五(4日)标售364天期存单，市场虽对其加权平均得标利率走高已有共识，但对走高幅度则看法稍有分歧，标售结果将显示市场对较长天期存单的利率共识区，银行均密切关注，对当前较大部位的拆借谨慎以对。

本地时间11:50时：

**台币兑美元 走升1.24角报29.491。

**台股 升0.45%，报8,223.54点；成交量 报527.9亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.385%。今日区间暂在0.385-0.390%，上日在0.295-0.390%；一周拆款利率暂在0.380-0.420%，上交易日在0.380-0.420%。

**短票利率回升**

短票市场方面，大型票券商交易员表示，由于时序已在提存期底，加上上日央行冲销隔夜资金力道加大，银行去化资金的需求不高，大型行库则在利率反转考量下坚持利率，令短票成交利率在上日走低后，今日再度反转回升约1个基点。

〞银行旬底前的积数大概都调好了，买票需求没那么高，票券商现在希望利率持稳就好。〞一名票券商交易主管表示。

另一本地银行资金调度人士则说，央行释出风向球令银行端不愿接受票券商对利率压低的要求，只要市场资金不致太浮滥，会尽量坚持短票利率维持在当前区间，不再走低。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65-0.66%，上日在0.64-0.65%。

今日央行存单到期金额531.2亿台币，存单发行金额待今日稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆75.8亿台币，其他交易日落点分别为周四3,294.1亿及周五3,515亿。

拆款中心 资料显示，修正后周二超额准备为负57亿台币，累计超额准备为5,161亿，加计前期1%的超额准备为5,950亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。月初投信货币型基金因申购款持续回笼找券趋于积极，寿险与银行也来电要券，不过碍于利率开太低恐在资金情势趋紧时被优先解券，证券与票券商多维持成交利率于既有水准不变。

证券商资金调度人士表示，投信资金持续回笼，已有客户先预约明天到期的公司债。由于近期债市行情波动剧烈，交易商持券时间偏短，因此资金需求也有限。虽然央行提醒未来利率风险可能会让接下来的存单标售利率上扬，但因短钱相当充沛，RP利率不致因此而受到影响。

另一票券商资金调度人员则称，今日市场资金颇为宽松，不过RP承作利率并未下调，因季底经验不是很好，凡是利率偏低的券，都会成为优先提解的对象。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，先前区间高点的0.71%，比例已明显降低。