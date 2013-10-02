加拿大经济：央行下调第三季经济成长预估，因出口疲弱

台湾股市：台积电财报不及预期拖累大盘，苹果供应商大立光大涨
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
路透多伦多10月1日 - 加拿大央行周二大幅下调第三季经济成长预估，指称关键的出口业复苏步伐可能远低于预期，明确表示在经济前景改善前，利率将一直维持在低位。
该央行资深副总裁麦克勒姆表示，央行预计今年第三和第四季经济增长年率将处于2%至2.5%区间，明年将进一步走强。在7月公布的货币政策报告中，央行预计第三季经济成长率将为3.8%，第四季为2.5%。
麦克勒姆称，“近期经济成长看上去没有先前预估的那样崎岖。”
6月阿尔伯塔省发生严重洪灾，当月魁北克省建筑业举行了罢工，央行7月预估夸大了这两项因素对第二季经济成长的影响。第二季经济成长1.7%，而央行此前预计为成长1%。
麦克勒姆称，经济必须至少成长2.5%，才能实质性降低经济过度松懈的状态，暗示直到2014年才会开始这样的过程。
其指出经济成长目标，给予市场央行下次升息时间的额外指引。
加拿大央行将在10月23日下次季度经济成长预估中公布更详细的预测。
自2010年9月以来，加拿大央行一直维持利率在近纪录低位1%。
就美国政府关门对加拿大经济的影响，麦克勒姆称，“简单的回答是，这种持续的边缘性政策所带来的不确定性没有好处。”
如果政府关门只是短暂的，那么其影响相对较小，但如果像1995-96年那样的较长时间停摆，可能将产生更严重的后果。(完)
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
(新增细节) 路透纽约4月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公 布的数据显示，由于地缘政治紧张局势，投资者避险意愿在本周升温，导 致新资金流入公债、黄金基金等避险资产。 4月12日止当周的理柏数据显示，应税债券基金净流入10亿美元，为 连续第四周资金净流入；同期有3.96亿美元资金流入美国公债基金。 根据理柏数据，美国投资级公司债基金在最近一周净流入9,600万美 元资金，自去年12月以来持续获得资金流入。 理柏数据还显示，美国非应税市政债券基金在最近一周吸引16亿美元 资金，创下2013年12月30日止当周以来全周吸引资金规模之最。 理柏研究服务主管Tom Roseen称。“公债和市政债券成了避风港，随 着这些避险资产上涨，10年期公债收益率被推低。但有意思的是，市政债 券大受提振...可能是由于税季的原因。” 理柏称，美国股票共同基金净流出12亿美元，为连续第三周流出；美 国股票上市交易基金(ETF)则为流入25亿美元。 Roseen称，非美国的股
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)