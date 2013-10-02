加拿大经济：央行下调第三季经济成长预估，因出口疲弱

更新版 1-基金产业：投资者转向避险资产，因地缘政治风险加剧--理柏

(新增细节) 路透纽约4月13日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公 布的数据显示，由于地缘政治紧张局势，投资者避险意愿在本周升温，导 致新资金流入公债、黄金基金等避险资产。 4月12日止当周的理柏数据显示，应税债券基金净流入10亿美元，为 连续第四周资金净流入；同期有3.96亿美元资金流入美国公债基金。 根据理柏数据，美国投资级公司债基金在最近一周净流入9,600万美 元资金，自去年12月以来持续获得资金流入。 理柏数据还显示，美国非应税市政债券基金在最近一周吸引16亿美元 资金，创下2013年12月30日止当周以来全周吸引资金规模之最。 理柏研究服务主管Tom Roseen称。“公债和市政债券成了避风港，随 着这些避险资产上涨，10年期公债收益率被推低。但有意思的是，市政债 券大受提振...可能是由于税季的原因。” 理柏称，美国股票共同基金净流出12亿美元，为连续第三周流出；美 国股票上市交易基金(ETF)则为流入25亿美元。 Roseen称，非美国的股