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市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 09:43 BJT

加拿大经济：央行下调第三季经济成长预估，因出口疲弱

路透多伦多10月1日 - 加拿大央行周二大幅下调第三季经济成长预估，指称关键的出口业复苏步伐可能远低于预期，明确表示在经济前景改善前，利率将一直维持在低位。

该央行资深副总裁麦克勒姆表示，央行预计今年第三和第四季经济增长年率将处于2%至2.5%区间，明年将进一步走强。在7月公布的货币政策报告中，央行预计第三季经济成长率将为3.8%，第四季为2.5%。

麦克勒姆称，“近期经济成长看上去没有先前预估的那样崎岖。”

6月阿尔伯塔省发生严重洪灾，当月魁北克省建筑业举行了罢工，央行7月预估夸大了这两项因素对第二季经济成长的影响。第二季经济成长1.7%，而央行此前预计为成长1%。

麦克勒姆称，经济必须至少成长2.5%，才能实质性降低经济过度松懈的状态，暗示直到2014年才会开始这样的过程。

其指出经济成长目标，给予市场央行下次升息时间的额外指引。

加拿大央行将在10月23日下次季度经济成长预估中公布更详细的预测。

自2010年9月以来，加拿大央行一直维持利率在近纪录低位1%。

就美国政府关门对加拿大经济的影响，麦克勒姆称，“简单的回答是，这种持续的边缘性政策所带来的不确定性没有好处。”

如果政府关门只是短暂的，那么其影响相对较小，但如果像1995-96年那样的较长时间停摆，可能将产生更严重的后果。(完)
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