港报社评：堆填区河道污染超标61倍渗漏受控之说成疑--明报10月2日

《明报》记者在9月18日于打鼓岭堆填区旁边的缸窰河抽取4个水样本，化验结果发现与堆填区有关的3种污染物都超标。政府应该重新检视堆填区污水池的渗漏情况是否已经完全修复，否则将来再推堆填区扩建方案时，很可能会继续遭到重重阻力。

9月17日，环保署官员在立法会环境事务委员会特别会议表示，该署9月2日抽取缸窰河水样本，其后根据目测认为已无问题。但记者采集的4个样本，显示污染物均严重超标。环保署于9月2日抽取的样本，既然仍发现氨氮等3种污染物超标，则为何不继续抽验，只以目测认为无问题？

另外，环保署坚持7月27日之前，没有发生或怀疑发生过污水池渗漏或满溢，至于传媒揭露，环保署3月15日会议内容提到的「污水排放问题」，环境局长黄锦星表示乃堆填区承办商排放污水的限额调整。其实，单就这个答案而暴露的问题，环保署一直未交代。

首先，所谓「排放污水」究竟是什么意思？其次，按黄锦星的说法，可理解为承办商要求排出更多污水，然则，污水增多是否与其后的渗漏有关？事态揭发后，环保署对堆填区污水渗漏是否有足够关注，备受各方质疑，特别是打鼓岭堆填区的渗漏原因，含糊不清，污水池设计建造是否有问题，迄今仍然笼罩在迷雾之中。

政府争取扩建堆填区，但目前情况，一则反映政府对缸窰河居民的健康，不负责任；另外，以环保署的无能，其他堆填区的污水池是否安全，成为一大疑问。政府必须认真记取教训，显示彻底处理垃圾问题的决心，扩建堆填区才有望过关。