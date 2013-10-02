港报社评：美国党争拉倒政府拨款的警示--文汇报10月2日

美国民主共和两党最终未能在限期前就临时拨款议案达成共识，联邦政府昨于新财政年度开始时，因没有预算而被迫暂停部分部门的运作。这是17年来首次。美国党争闹剧长期困扰美国经济和民生，凸显党派私利凌驾社会利益。香港立法会同样存在瘫痪政府的「拉布」文化，社会各界可从美国国会得到警示，排除党争对民生的干扰。

令人关注的是，目前外界密切留意联储局是否于第四季退市，但华府因拨款案停止公布大部分经济数据和就业报告，加深投资者不安情。多达100万名联邦雇员亦被迫放无薪假或延迟发薪，士气非常低落，美国人收入大减，打击企业与消费支出，不利经济复苏。

美国共和党保守派对「奥巴马医保」穷追不舍，甚至不惜让政府停运，反映美国党争无日无之。今次更有共和党参议员在拨款案上个人连续发言逾21小时拉布拖延拨款。美国重演政府停运闹剧，党争长期困扰美国以致全球经济。

以党派和个人利益凌驾于社会利益，不论在甚么国家和地区都会波及民生。过去香港反对派便多次利用「拉布」作为打击特区政府施政的手段，耗费大量立法会时间和公帑。这些行为，暴露出反对派罔顾民生的用心。市民都不希望恶性拉布损害民生，立法会议员应放下党派之见，以美国拨款案闹剧为监，共同创造一个理性的议政空间。