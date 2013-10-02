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货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 09:25 BJT

芝加哥期市：玉米期货下滑且接近三年低位，持续受丰产预估打压

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 682.00 0.75 +0.11% +0.52% 655.50 73

CBOT玉米 437.00 -2.00 -0.46% -1.02% 463.84 26

CBOT大豆 1264.50 -3.50 -0.28% -1.42% 1339.54 26

CBOT稻米 $14.99 $0.01 +0.07% -0.96% $15.49 29

美国原油 $101.61 -$0.43 -0.42% -0.70% $106.17 28

汇率

欧元/美元 $1.352 -$0.001 -0.06% -0.06%

美元/澳元 0.940 0.001 +0.05% +0.96%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 朱晓军/于春红; 审校 徐文焰)
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