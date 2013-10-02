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市场报道 | 2013年 10月 2日 星期三 09:31 BJT

路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存料下滑

路透10月1日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料上扬，汽油和馏分油库存则料减少。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，分析师预估9月27日止当周，美国原油库存料增加230万桶。

API周二晚间公布，9月27日止当周美国原油库存增加450万桶，库欣原油库存减少8.3万桶。

根据EIA前一周公布的数据，库欣原油库存连续第12周下滑，但下降速度减缓。

市场目前将关注EIA在周三1430GMT公布的一周库存数据。EIA已称，尽管美国政府关门，本周和下周的数据将照常发布。

截至9月20日止的当周，美国原油进口平均为每日760万桶，较前一周每日减少35.83万桶。

分析师表示，上周展开的季节性炼厂维修，应会造成原油库存增加和油品库存减少。

包含取暖油和柴油在内的馏分油库存，上周平均预期减少80万桶。API周二晚间公布的数据显示，9月27日止当周馏分油库存减少160万桶。

整体馏分油出口在9月20日止当周触及每日140万桶，为至少2010年6月EIA开始统计以来最高，较前一周增加10.4%，较上年同期增加27.9%。

调查预估显示，9月27日止当周汽油库存料减少60万桶。API数据显示，上周汽油库存增加330万桶。

调查显示，炼厂产能利用率料较前一周的90.3%下滑0.8个百分点。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
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