路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存料下滑

《汇市简讯》美元兑日圆持稳至略微上扬，东京市场在109.10-23波动
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透10月1日 - 路透调查周二显示，上周美国商业原油库存料上扬，汽油和馏分油库存则料减少。
在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，分析师预估9月27日止当周，美国原油库存料增加230万桶。
API周二晚间公布，9月27日止当周美国原油库存增加450万桶，库欣原油库存减少8.3万桶。
根据EIA前一周公布的数据，库欣原油库存连续第12周下滑，但下降速度减缓。
市场目前将关注EIA在周三1430GMT公布的一周库存数据。EIA已称，尽管美国政府关门，本周和下周的数据将照常发布。
截至9月20日止的当周，美国原油进口平均为每日760万桶，较前一周每日减少35.83万桶。
分析师表示，上周展开的季节性炼厂维修，应会造成原油库存增加和油品库存减少。
包含取暖油和柴油在内的馏分油库存，上周平均预期减少80万桶。API周二晚间公布的数据显示，9月27日止当周馏分油库存减少160万桶。
整体馏分油出口在9月20日止当周触及每日140万桶，为至少2010年6月EIA开始统计以来最高，较前一周增加10.4%，较上年同期增加27.9%。
调查预估显示，9月27日止当周汽油库存料减少60万桶。API数据显示，上周汽油库存增加330万桶。
调查显示，炼厂产能利用率料较前一周的90.3%下滑0.8个百分点。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4