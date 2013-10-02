亚洲经济：发展中经济体能够经受住美联储宽松政策退场的冲击--亚开行

《汇市简讯》美元兑日圆持稳至略微上扬，东京市场在109.10-23波动
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
ADB还表示，亚洲今明两年的通胀状况可能依然受抑，不过一些国家的物价压力或将上升。该行称，印尼的通胀率将大幅加速上升，因该国缩减燃料补贴。
ADB称，过去几个月的市场波动凸显了该地区有必要进行结构性改革以维持成长，包括治理改革，这将确保更加包容性的增长。
该行指出，促进包容性增长的必要性改革包括提高公民权利、提高地方政府和民间部门参与、扩大信息和通讯技术应用等。另外，还应该加大反腐败力度，并强化监管以及法律框架。
“廉价外资流入亚洲可能已经让一些国家将治理改革搁置一旁，”ADB称，“但是，最近金融市场动荡以及经济活动回落已经增强了长期结构性改革的紧迫性，只有改革才能保证发展成就不会丧失、未来的成长惠及所有的人。”(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4