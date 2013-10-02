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货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 10:04 BJT

亚洲经济：发展中经济体能够经受住美联储宽松政策退场的冲击--亚开行

ADB还表示，亚洲今明两年的通胀状况可能依然受抑，不过一些国家的物价压力或将上升。该行称，印尼的通胀率将大幅加速上升，因该国缩减燃料补贴。

ADB称，过去几个月的市场波动凸显了该地区有必要进行结构性改革以维持成长，包括治理改革，这将确保更加包容性的增长。

该行指出，促进包容性增长的必要性改革包括提高公民权利、提高地方政府和民间部门参与、扩大信息和通讯技术应用等。另外，还应该加大反腐败力度，并强化监管以及法律框架。

“廉价外资流入亚洲可能已经让一些国家将治理改革搁置一旁，”ADB称，“但是，最近金融市场动荡以及经济活动回落已经增强了长期结构性改革的紧迫性，只有改革才能保证发展成就不会丧失、未来的成长惠及所有的人。”(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)
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