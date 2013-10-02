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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 10:57 BJT

企业结盟：英国乐购将向其与华润创业的合资企业挹注零售资产和现金

路透香港10月2日 - 香港华润创业 周三表示，英国最大零售商乐购(Tesco) 将向其与华润创业的合资大型超市挹注零售资产及43.25亿港元(合5.58亿美元)现金。

根据呈送给香港联交所的文件，华润创业将持有该合资企业80%的股权，乐购持有20%。

这家合资企业将在中国大陆经营大卖场、超市、便利店等业务。

今年8月，华润创业与乐购建立了合资企业，这将使两家企业的综合市占率接近业界领军公司高鑫零售 。

华润创业在8月已入标竞购香港首富李嘉诚旗下的香港最大超市连锁店百佳超市，分析师称，此举将帮助华润创业透过高质量品牌扩大市场份额。(完)

(编译 于春红; 审校 郑茵)
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