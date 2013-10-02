路透专访：OPEC秘书长放心2014年油市前景，看淡页岩油威胁

* 2014年OPEC石油需求降幅料不会太大

* 页岩油产量上升不会让OPEC感到担忧

* OPEC将于12月4日召开会议制定政策

路透伦敦10月1日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里称，对2014年市场前景感到放心，对OPEC石油的需求料不会大幅下降。这表明该机构可能不会在12月的会议上大幅调整产出政策。

OPEC预计，2014年对其原油日需求降至2,961万桶，比2013年低32万桶，因来自OPEC以外的供应增加。

他在谈及市场前景时表示，“除了利比亚供应中断问题以外，我非常放心。我希望利比亚会在2014年解决自身问题。但我目前非常放心，2014年也会如此。”

OPEC将在12月4日召开会议，以决定是否调整日产3,000万桶原油的目标。OPEC产量占全球供应的三分之一以上。

巴德里在出席行业高管年度会议--石油和货币会议时表示，页岩油产量上升不会令OPEC担心。

他说，北美页岩油和天然气液日产量到2018年可能达到近500万桶，然后将下降。

“我认为，以这样的产量不会给OPEC造成太大麻烦，”巴德里在会上指出。

OPEC今年更加密切地关注页岩油，并在5月决定自行调查页岩油发展潜力进行调查，预计其到11月初公布年度全球石油展望时会公布最新预测。

美国页岩油行业蓬勃发展改变了石油贸易格局。比如，因为国内供应上升，美国对OPEC成员国尼日利亚和阿尔及利亚的原油需求已经下降。

但根据也参加此次会议的国际能源署(IEA)官员，这不必引起沙特等核心OPEC成员国的惊恐。

“未来几年，我们还会看到美国页岩油行业继续发展，这对美国和其他国家来说都是好消息，”IEA首席分析师Fatih Birol对路透表示。

“但我认为其缺乏取代中东原油的资源基础和经济效益优势，”他补充称。IEA为发达国家提供能源政策咨询服务。

巴德里在会上表示，页岩油产量到2018年将会下降，开发成本意味着，油价大幅下降将限制其供应。

“页岩油的发展取决于成本。如果油价降至60到70美元，那么其将彻底退出市场。”