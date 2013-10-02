《综述》台湾已将人民币纳入外汇存底，升息与否端看通膨预期及国际情势

* 台湾外汇存底已纳入人民币

* 分析师称持有人民币符合趋势

* 警告房贷风险和利率走势是两回事

* 利率调整要看未来通膨预期和国际情势

* 货币互换未有进展，美债仍是好标的

记者 高洁如

路透台北10月2日 - 台湾央行总裁彭淮南周三于立法院表示，台湾目前外汇存底已持有人民币，是基于实际的需要。而对于未来升息与否，则须看未来通膨预期和国际经济环境。

惟彭淮南并未进一步说明人民币占外汇存底的比重。此外，彭淮南也表示，未来利率是否调升要看未来通膨的预期以及国际经济环境，实质利率虽已转为小幅正数，但它不是升息与否的唯一考量。

〞人民币在未来10-20年间有取代主要货币的趋势，加上两岸之间的金融业务往来频繁，需求是蛮大的，从建部位的角度来看，外汇存底纳入人民币并不令人意外。〞凯基投顾分析师蔡耀德说。

彭淮南表示，两岸贸易金额达到1,600亿美元，这是基于实际的需要，第二，大陆是外汇存底最高的国家，其债信良好；而两岸已在去年8月31日签订货币清算协议、目前有11国中央银行，两个国际金融机构持有人民币。

蔡耀德认为，台湾央行将人民币纳入外汇存底组合的时间点虽然较市场预期要早，但国际上持有人民币基本部位已成趋势，这也是台湾迟早且必然要做的事。

至今年8月底止，台湾银行业累计人民币存款 达851.41亿元，较上月成长约10.78%。台湾至8月末外汇存底为4,093.88亿美元，较上月增加2.7亿美元，续创历史新高。

蔡耀德并指出，中国近来推进人民币国际化进程，金融开放措施也很多，各国央行持有的人民币预估只会愈来愈多，对台湾来说，〞晚买(人民币)不如早买〞。

**利率调整端看通膨及国际情势**

上周四央行召开的第三季理监事会议中，央行针对长期利率可能走高，针对房贷风险对消费者示警，隔日市场主流媒体解读央行可即将升息。

但今日彭淮南对此做更进一步阐述。他说，由于房贷户在借款时常未注意到借款前三年可能有宽限期等等因素，且过去的利率一直偏低。台湾的长期利率常跟着美债，目前美债长期利率已经走高，而且美国宽松政策若是要退场，更可能令台湾长期利率有走高的可能性。

〞为基于金融稳定的立场，有责任提醒消费者风险，和利率决策是两回事。〞彭淮南说。

台湾公债殖利率周三收低。因央行总裁彭淮南今日于立法院强调，并没有暗示即将升息。由于上周五10年券102/10殖利率曾因本地媒体错误解读而大弹近10基点，因此总裁的适时澄清也让多方心中石头落地，进而带动债市走多。

元富投顾分析师许芷雁则表示，对于台湾央行在明年下半年才有升息的可能性的看法，一直没有变过。因为通膨很温和的情况之下，利率根本没有调整空间。

〞至于下半年是否会升？目前来看还没有动的条件，〞许芷雁表示。她进一步说明，比如说下半年美国宽松政策真的结束，此外全球经济也没有问题等等，也许央行就可能调升利率，但目前看起来机会并不太大。

〞利率调整首先看通膨的预期，二是考虑国际情势。〞彭淮南强调。台湾央行第三季理监事会议中，连续九季维持重贴现率在1.875%不变。 他也说，台湾公债的长期利率跟着美国，因此多少会受到美国QE(量化宽松)退场的影响。

原本市场预估美国联邦储备理事会将在9月会议中宣布购债退场计画，但随后落空。先前美联储曾表示量化宽松可能在明年中全数退场。

台湾的今、明年通膨均相当温和，今年预估为1.07%，明年估为1.39%。明年官方预估经济成长仅有3.37%。(台湾经济预估请见 )

根据路透在第三季理监事会议后对分析师调查，多数分析师预估，明年下半年央行将可能升息。相关新闻请见

**货币互换不如预期**

不过做为人民币流动性的补充措施，两岸间的货币互换(SWAP)协议进程近来似乎不如预期顺遂。

彭淮南表示，日前台湾央行派员赴大陆与中国相关单位开会、沟通，气氛良好。台湾央行希望货币互换的签订能够愈快愈好，但这不是台湾单方面即可决定。

至于目前人民币分境内以及境外市场，彭淮南表示，两岸服贸协议尚未完成，RQFII还未有回流的管道。〞(央行的人民币)是从市场上买的。〞

他还说，目前台湾的人民币存款约有850亿，银行多用于存放同业、拆款等用途，由于目前中国资本帐仍未开放，因此资金不能随意进出，大陆目前是〞这里开一个小洞、那里开一个小洞〞让资本回流，但长远来说，人民币若要成为国际货币，资本帐必须开放。

对于外界期待台湾成为人民币离岸中心，彭淮南则语带保留的说，〞世界上没有那么多中心，〞他认为台湾应发展两岸特色的金融服务业，因此他会鼓励银行发行宝岛债、人民币计价保单等商品。

〞我也写信给银行的董事长，..要鼓励银行去开发各种产品，〞彭淮南说。他也提及，目前美债没有违约过，不会分散美债投资。

**9月资金流入台湾**

彭淮南也说，近期资金有从东南亚跑到东北亚的情况。资金6月出去，8月出去，但9月回流南韩和台湾。

他说，台湾的资本帐已经开放，外资流入无法避免，然而目前外资的存款在2,500亿以下，央行也只能请外资依规定使用，即进场买台股。

他也表示，美国政府以往曾关门过17次，这次是第18次了，过去关门短则一天，最长21天，他希望能够早日解决。不过，美债还没有违约(default)过，美债仍是好的投资标的，不会分散美债投资。(完) (林妙容对此文亦有贡献; 审校 杨淑祯)