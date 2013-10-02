《香港报摘》--其他报纸重要消息10月2日

* 明报：

--踏入第四季，新股市场气氛尚可。消息人士透露，新世界发展 分拆的新世界酒店预路演期间，大股东开出7.5厘至8厘股息率诱客，较上一次高出最多近2厘。倘市场受落，最快今日拍板卷土重来，集资额维持7亿至8亿美元(约54.6亿至62.4亿港元)不变，本月底至下月初挂牌。

--内地气雾剂生产商中国绿岛科技 ，本周一至五招股，计划10月11日挂牌，集资净额约6,000万港元。绿岛董事长虞岳荣表示，绿岛以海外市场起家，但现在会将重心放在中国国内市场，通过发展自主品牌提高毛利率及竞争优势。 * 星岛日报：

--新股保荐人监管新规昨日生效，严打粗制上市申请。今后所有提交港交所 及证监的上市申请和招股书资料，必须是完成尽职审查的「足本」，保荐人亦有责任核实准新股董事及管理层的学历，甚至列出遥距学位资历，以防再有人滥竽充数，用虚假或「低质」学历误导公众。

--华润水泥 拟与福建国有的福建能源成立一合资公司，共同投资建设一个年产能约400万吨的水泥粉磨厂。有关项目注册资本额2.6亿元人民币，预计总投资6亿元人民币,润泥持股49%。 * 苹果日报：

--俄铝 持股约28%的Norilsk Nickel修订股息分派协议，由2013年度起，每年需要向俄铝分派相当于该年度扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）50%金额的股息，其中在2013及2014年度派息金额不多于20亿美元，至2015年度起，不再设有20亿美元限额；2016年度起则维持每年派发相当于五成EBITDA金额股息。 * 东方日报：

--内地A股IPO(首次公开发行股票)仍未有重启迹象，加速企业转投本港市场。投行消息指，景瑞地产“弃沪投港”，并已经通过港交所 上市聆讯，将于本月启动在港上市计划，集资最多3亿美元(23.4亿港元)。 * 文汇报：

-- 市场观望情绪浓，国庆日一手盘销情表现纳闷，综合市场消息及一手住宅销售网页显示，一手盘昨天只售出43伙，相比去年因连中秋及国庆有一连4天长假售出457伙，大幅回落90%。不过，铜锣湾yoo RESIDENCE 有本地买家一口气斥资逾1.85亿元扫入10伙21楼以上全部2房户。 * 大公报：

--康宏理财 宣布以3,000万港元向母公司康宏金融集团收购康宏资产管理公司，该资产管理公司主要提供投资谘询、基金交易以及资产管理服务等业务。(完)