重发-《欧洲经济焦点》欧元走强干扰了欧洲央行维持宽松货币政策的努力

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路透伦敦10月1日 - 欧洲央行一年前承诺会竭尽全力挽救欧元，可现在欧元最新呈现的上涨势头却在干扰该央行维持宽松货币政策的努力。

当欧洲央行总裁德拉吉上周表示，央行准备好向银行业者提供更多长期贷款以阻止货币市场利率上涨时，一些市场人士就将此视为隐晦的口头打压欧元的努力，但用错了方法。

随着欧元贸易加权指数接近两年高位，交易商预期欧洲央行还将发表更多这样的言论，但对欧元汇率不会有太大影响。经济表现改善，欧洲央行去年承诺挽救欧元，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定维持货币刺激政策不变，均令欧元继续受到支撑。

“欧洲央行不会高兴看到欧元走强或市场利率攀升。我认为他们会加大口头施压的力度，”荷兰合作银行资深外汇分析师Jane Foley表示。

欧洲央行在7月史无前例地发布了“前瞻性指引”来抑制货币市场利率攀升，称利率将在相当长时期内保持在低位。

可自相矛盾的是，德拉吉暗示会提供更多廉价资金的几天前，美联储意外维持购债规模不变，刚刚推动欧元区货币市场利率触及六周低点。

这令部分分析师相信，德拉吉这次瞄准的可能是欧元升值，因为美联储的决定将欧元兑美元 推升至八个月高位。

“德拉吉(针对欧元汇率)没有任何直接的评论...外界所能得到的是一些间接的言论，市场将之解读为非常含蓄而隐晦的担忧，认为欧元可能升得过高，”瑞穗对冲基金外汇销售主管Neil Jones表示。

美联储9月19日决定维持货币政策不变后，欧元升至1.3569美元。美国政治僵局导致政府于周二开始部分关门后，欧元进一步升至1.3589。

欧元央行不愿欧元走强，因为这会损及出口，从而可能威胁到欧元区刚刚开始的经济复苏。汇率上升以及货币市场利率上涨实际上都导致财务状况收紧。

“欧元已站上1.35美元，可能还会升向1.40。市场对此的解读为，它让欧洲央行心中对汇率问题亮起了黄灯，”Jones指出。

德拉吉可能在周三欧洲央行政策会议后的记者会上对自己近期的言论作详细阐述。

路透调查结果显示，欧洲央行将会为银行业再次提供超低成本资金，通过重启长期再融资操作将货币市场利率控制在低位，而实施的时间可能就在年底前。

**欧洲央行的难题**

但分析师认为，欧洲央行抑制货币市场利率和欧元上升的努力将会因美联储的货币政策而变得复杂化，其影响也将被后者所湮没。

美联储推迟缩减刺激规模的决定在促使欧洲央行维持欧元区宽松货币政策的同时也阻碍欧央行这样做，因为这一决定在压低货币市场利率的同时推升了欧元。

一旦投资者认为缩减刺激政策一事将要重提，欧元就会下跌，因为投资者买入美元，但这也有可能导致欧元区货币市场利率上升，即便欧洲央行的政策依然偏于宽松。

Lombard Odier全球固定收益分析师Salman Ahmed表示，把LTRO作为一项货币政策而不是应对危机的工具，这是被误导了。

“利率处于目前低位，货币市场对这些政策举措的敏感度开始下降。首次LTRO产生了巨大影响，因利率非常高且该项举措针对的是银行业。”

的确，要让欧洲央行在欧元和欧元区货币市场上产生尽可能大的影响，一些分析师认为央行应该把实施LTRO与美联储缩减刺激规模的时间联系起来。

这样，LTRO才有可能压制美联储行动而造成的欧元区货币市场利率上升。

“他们(欧洲央行)希望在市场中树立这样一种印象，央行有办法阻止短期利率的上升，尤其是进入第四季刺激政策退场臆测应会变得越来越强烈，”德国商业银行分析师Benjamin Schroeder说。(完)