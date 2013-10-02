台湾债市：10年券殖利率盘初走低，中油公司债标售显示买盘补券需求

路透台北10月2日 - 台湾10年期指标公债102/10 周三早盘殖利率走低，因昨日下午公布的台湾中油公司债标售结果让短多吃下了定心丸。交易员表示，中油公司债几乎全数标出，显示实质买盘补券需求仍在。

至于今日央行总裁彭淮南在立法院的答询内容，交易员认为，这让市场更为确认，台湾的利率调升步伐将跟随美国，但美国可能也要到2015年才会升息。

美债价格虽因9月制造业扩张步伐加快的利空打压而下滑，惟台债殖利率已于昨日先行跟随美债亚洲盘弹升，今日并未进一步上扬。

〞中油标得还不错，10年期得标利率比预期低一点，量有出来。〞一位证券商交易主管表示。

台湾中油标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.49%、1.75%及1.85%，发行金额则为64亿、34亿及32亿台币，合计发行130亿台币。

交易员观察市场最新动态：

* 多空交头还是谨慎，次级市场缺乏流动性，实质利率要靠标债决定。

* 多数投资机构预期明年下半年将升息，短端利率未来一年会缓步上扬。

* 台币表现强势，五年券殖利率也因此压在偏低位置。

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*102/10：1.68-1.71%

*102/11：1.17-1.20%

本地时间10:13时最新报价：

*102/10期公债殖利率跌1.49基点报1.6850%。

*102/11期公债发行前交易殖利率跌1.00基点报1.1800%。

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