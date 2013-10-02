台湾债市：10年券殖利率盘初走低，中油公司债标售显示买盘补券需求

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，长假在即交投落清淡
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北10月2日 - 台湾10年期指标公债102/10 周三早盘殖利率走低，因昨日下午公布的台湾中油公司债标售结果让短多吃下了定心丸。交易员表示，中油公司债几乎全数标出，显示实质买盘补券需求仍在。
至于今日央行总裁彭淮南在立法院的答询内容，交易员认为，这让市场更为确认，台湾的利率调升步伐将跟随美国，但美国可能也要到2015年才会升息。
美债价格虽因9月制造业扩张步伐加快的利空打压而下滑，惟台债殖利率已于昨日先行跟随美债亚洲盘弹升，今日并未进一步上扬。
〞中油标得还不错，10年期得标利率比预期低一点，量有出来。〞一位证券商交易主管表示。
台湾中油标售的五年、七年及10年期无担保公司债定价分别为1.49%、1.75%及1.85%，发行金额则为64亿、34亿及32亿台币，合计发行130亿台币。
交易员观察市场最新动态：
* 多空交头还是谨慎，次级市场缺乏流动性，实质利率要靠标债决定。
* 多数投资机构预期明年下半年将升息，短端利率未来一年会缓步上扬。
* 台币表现强势，五年券殖利率也因此压在偏低位置。
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*102/10：1.68-1.71%
*102/11：1.17-1.20%
本地时间10:13时最新报价：
*102/10期公债殖利率跌1.49基点报1.6850%。
*102/11期公债发行前交易殖利率跌1.00基点报1.1800%。
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路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4
路透台北4月14日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7