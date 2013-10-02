港报财经评论：无惧违约只怕收水--信报10月2日

无惧违约只怕收水 /习广思

美股高处不胜寒，夏天怕吹淡风，9月退市，全年都有人怕盈利见顶，踏入10月份，亦有很多人怕股灾。美股近日的呆滞反映了市场的各种忧虑，债务上限危机、美国违约可能、9月就业数据，当然还有月底的议息，届时退市焦虑又再出现。市场看似有许多事情叫人担心，但更多投资者是毫无惧色，等待着调整，然后再吸纳。事实上，9月退市忧虑一度触发美股调整，但很快便见买家回到市场，还有不少人看好美股，他们的前提是联储局继续宽松政策，刺激股市上涨，因为联储局根本不担心股市泡沫风险。政治僵局是可怕的风险，但市场对美国两党之争厌恶且麻木，没有太多人真的担心。美国众议院、参议院最终没法达成共识，联邦政府17年来第一次局部停止运作。 美国前副总统戈尔形容这是一场“政治恐怖主义”。政府运作停顿的短暂影响是，周五的非农就业数据恐怕没法公布，继而轮到真正戏码，即10月中到期的债务上限死线，有可能再引发另一场违约风险。骤听之下，这似乎是暴风雨将至，但事实是，即使在过去两次债务上限的谈判中，市场未有产生太大恐惧，就算是2011年中被标普下调评级，股市短暂震荡后，资金很快重投美国股债两市。昨天美国政府停运消息刚出，亚洲、欧洲股市表现非常冷静，投资者认为美国政府违约的可能性很低。路透社向51个经济师进行调查，结果显示，78%受访者预期美国政府10月违约的可能性低过10%，政府运作停顿肯定有影响，但只是短期而已。 美国政治僵局未结束，股市难免波动，究竟什么才是影响美股的最大因素？10月底联储局议息，两党债务上限之争将结束，美股走势续由联储局话事，但10月底有机会退市吗？要惊，还是留到12月才惊吧，市场现时把退市预期推延至12月中的议息会议后。中国内地A股休市多日，港股失去重要指标，外围影响更大，美国政治纷争困扰港股，短期以整固格局为主。恒指失守23,000点后，看好的投资者第一个防守堡垒被攻破，短期在22,500点可见支持。值得留意的是，周一港股回落，看淡的投资者攻打目标尽在指数股，重磅指数股如中资内银股、保险股、汇控 、友邦 回落，个别强势股续强，市场炒作概念、政策一直没有停止。眼下的港股，依然是有炒作难投资。

美元兑日圆短暂造好 /苏子

由于昨天美国参众两院最终未能就紧急预算案达成一致，故美国部分联邦机构踏入10月1日后便会关闭。因此，目前市场气氛变得极为紧张，避险情绪亦持续升温，而且本周五美国公布的9月就业报告，更有可能因为政府部分部门关闭要推迟公布；可是，昨天汇市并未出现显着的单边市，汇价基本上仍在近日争持区内上落，故走势有点像暴风雨前夕。昨天欧洲市，欧罗兑美元曾突破前周的1.357高位，但破位后仅高见1.3588便乏力再升，已见回落至1.3535水平。如昨晚欧罗兑美元未见重拾升势并且高收，则日线图便会呈现射击之星不利形态，预料汇价随后较大机会保持已持续接近两周的高位争持闷局。

相反，若昨晚欧罗兑美元可以再创即市新高并且明显高收，将反映市场对美元的悲观情绪已进入有增无减的阶段，故投资者宜采取顺势买入欧罗兑美元的策略，博汇价稍后可以进一步挑战今年的1.3711高位阻力。美元因为美国政府部分部门关闭，将会面临较大的沽压；加上欧罗兑美元最近两周一直成功保持于8月20日的1.3452高位支持以上争持，故稍后汇价一旦完成目前的争持闷局后，预料较大机会成功突破今年的1.3711高位。

昨天日本首相安倍晋三确认将按计划于明年4月把消费税上调至8%，可惜此消息只能刺激美元兑日圆短暂造好，这反映美元兑日圆目前因为美元走势疲弱及避险情绪高涨而饱受严峻沽压。短线而言，美元兑日圆若一直稳守本周初的97.46低位不破，预料市场将炒作日本本身的利淡日圆基本因素，令日圆的表现较美元更疲弱，从而令美元兑日圆成功转弱为强，以及重返100心理关口以上波动。

(10月1日)

超人撤资顺势而行 /习广思

美国政治僵局愈闹愈大，市场在临死线前一刻，才显出少许惧色。事实上，这场政治闹剧的剧本未曾改变，与去年一样，共和党针对医改法案，要求延期一年，才会考虑批准政府预算，民主党则继续寸步不让。股市在悬崖边缘终见压力，全球股市均下跌等待结果。不过，这场政治与市场的博弈，有趣之处在于大家都似乎摸清游戏规则，才导致政治闹剧不断上演。政客不负责任的行为，很大程度上是因为市场不当作一回事，如果股市大幅调整或震荡，政客岂敢如此不顾后果将政府推向崖边？中国内地A股长假休市前夕走势靠稳，但港股在美国债务悬崖前，无可避免地受到拖累，看淡的投资者亦藉机杀牛。恒指开市后跌穿23,000点，低位见22,845点，看淡的投资者以狙击指数股为主，收报22,859点，全日下跌347点。大市成交额532亿港元，沽空比率9.6%。港股第三季谷底反弹，恒指升10%，国指升11%；但是，由年初计起的话，国指至今仍录得9.8%跌幅，中资股整体走势仍疲弱。

今年港股成交持续偏低，大市气氛偏弱，炒股不炒市的日子，造就一些以选股跑赢大市的基金，投资者如果跳出指数的框框，仍可见到不少投资机会。新能源股轮流炒，中资股带动大市回调转弱，尤其是一批重磅金融股，成为拖低指数的主力，再加上弱势板块炒完散，煤炭股、水泥股调整压力最大。其次，上周炒作黄金周概念，众多股份亦无以为继，濠赌股升完回软，始终因为升幅已大，黄金周憧憬在9月中已成为炒作理由，短期宜等调整后再吸纳。年初至今，一直备受看好的新能源股板块，年初先炒作政策扶持，再憧憬行业走出谷底，最近在三中全会前夕，再度成为炒作政策的首选。光伏股上周跟随美股炒作一轮，中国将对太阳能电力产品，实施增值税即征即退50%的优惠，刺激众多太阳能股逆市急升。

然而，资金持续轮动，上周风电、水务及太阳能股先后涨升，已见新能源板块持续在炒政策。投资者亦可留意各类股份强弱交替，上半年炒风电，如今炒太阳能，尤其是近期太阳能股份已炒高，风电股如金风 则仍在整固当中。曾经何时，中资消费股盛极一时，但在增长放慢、租金上涨、网络销售冲击下，零售股的淡风仍未吹完。达芙妮 第三季销售不被看好，折扣优惠拖累毛利率，大行纷下调目标价，股价急挫10%。

汇市短期难现方向 /苏子

由于美国政府有可能出现自1996年以来的首次关闭，故令昨天亚洲市市场避险情绪高涨，令日圆汇价在避险资金追捧下明显走强，昨晨纽西兰入市时，美元兑日圆曾一度低见97.55水平，略破上月联储局宣布议息结果后所造的97.73低位。但由于日圆本身仍受到日本会否在今天宣布明年4月起正式上调销售税的负面因素困扰，故相信现阶段避险资金难以令日圆汇价显着走高，美元兑日圆稍后较大机会补回上周五的98.2收市裂口。昨晨美元兑日圆所造的97.55低位刚好在日线一目均衡图云雾区底部支持附近，稍后汇价若能一直稳守此支持不破并显着返回20天保历加通道的98底部支持以上收市，料汇价随后将继续以上落市的形式运行，并有望在突破20天SMA阻力后，进一步突破100心理关口并挑战上述通道的100.35顶部阻力及上月的100.61高位阻力。

上周六意大利贝卢斯科尼所领导的中右翼政党的五名部长突然宣布退出内阁，意味着上台仅五个月的莱塔联合政府实际上已垮台，意大利或将被迫再次举行大选。而意大利目前的动荡政治局势将影响欧罗区的经济稳定，故应可为汇市炒家带来大手造淡欧罗的机会。但昨天欧罗兑美元的跌幅并不多，低位仅见1.3471便已止跌回稳并返回1.35心理关口附近争持，未能借助上述的负面消息成功跌破8月20日的1.3452高位支持以下波动。相信这与美国债务上限所引发的市场恐慌情绪，令美元所面对的沽压较欧罗大得多有关。但这亦同时显示目前美元、欧罗及日圆这三大主要货币各有本身的利好及利淡因素，使汇市炒家暂时难以押重注在上述某只货币身上。 相信汇市短期内的表现将较难出现突破性发展，投资者宜采取较短线的操作策略，并要有见好即收的心态。如欧罗兑美元稍后继续成功守稳在1.3452高位支持以上，与此同时，美元兑日圆可以顺利升破20天SMA阻力收市，料欧罗兑日圆将可全面转强，再度挑战135心理关口。