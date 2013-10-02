《热点透视》美国正在加快美元脱离储备货币的进程

《汇市简讯》美元兑日圆持稳至略微上扬，东京市场在109.10-23波动
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Swaha Pattanaik/Edward Hadas 编译 王冠中
路透伦敦10月1日 - 想像一下要是有个古怪的美国政府想要摧毁美元，可不是件容易的事。全世界都依赖美元作为外汇储备和记录用的货币，要转换到新的货币会非常复杂，而眼前也没有合适的选择。相关政策的建构需要很仔细。
第一步是要创造财政恐慌。这有点麻烦，因为美国政府公债公认为非常安全，所以每当投资人恐慌时，美债收益率就会下滑，即使那恐慌是美国所引起的。而这也是当前的情况。美国国会未能及时就预算达成协议，迫使美国政府关闭非关键的服务。而且还有举债上限协商的更大争斗即将登场。然而在这场风暴中，10年期美债收益率实际上却是下滑的。
持续明确的违约威胁或许能够推波助澜。一步一步地，不负责任的国会和极端的意识形态，将会侵蚀那些贸易顺差国家的信心，让他们削减持有的美元部位。
下一步是要让央行变得不可靠，不顾其他国家一意孤行。美国联邦储备理事会(美联储/FED)很可能会遵从命令。美联储在缩减量化宽松的决定上态度反覆，给人犹豫不决的观感，而印钞刺激全球资产市场的政策，根本就是“我们的货币、你们的问题”(Our currency, your problem)的翻版。这句话是1971年美国财长John Connally的名言。
那已经是四十多年前的事，而美元现在看来更强健些。美国经常帐赤字庞大，而且货币政策更显自私，但仍能以较低的实质利率借贷。
事实上，要摧毁美元是很漫长的进程。尽管如此，美国正逐渐失去影响力，而新兴经济体则是日渐强大。美国在军事行动上失利，也打击了自身的影响力。就算欧元无法成为替代美元的货币，崛起中的中国最终可能激励各国创立新的全球货币--这是第二次世界大战后，许多现代货币体系创建者最初的梦想。
当然，美国政府目前并没有这类摧毁美元地位的政策。但美国人却在不自觉中加快了脱离储备货币地位的进程。(完) (译文审校 于春红)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4