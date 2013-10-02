港报财经评论：乱局终现，等待反正--经济日报10月2日

乱局终现，等待反正 /林瑞芬

美股周一急回，两党就财政预算争议未化解，政府开始关闭部分运作。虽然如此，亚太区股市周二大部分走高，似乎消息的落实反淡化沽势。近期股市的起跌，似乎离不开三部曲，制造混乱，推高混乱高潮，最后拨乱反正。预期美国的QE缩量，结果无，股市先跌后反弹。同样，近月以预期美国两党就财政预算案谈判不合拢，到最后应迎刃而解，过程已经是逐步如剧情的发展。9月下旬，美股逐步回落，市场预备财政预算争端不解。最新消息显示，真的于周一晚解不开，联邦政府周二开始关闭部分运作，为17年以来首次。结果，亚太区股市周二大部分走高，反应平静。事实上，历史为监，在此前的二十年间政府部门关门最长也不过是三周，摩根士丹利更预计不会长过一周，故月内预算有挽僵局的提议及方法，无理由无了期地关门大吉，故市场反应是正确。

月内债务上限问题也有机会趁机解决，毕竟两党以非政府赤字内容作筹码，最终玩出火令部门关门乃扰民行为，再不处理好债务上限问题，将令2014年中期选举陷于不利位置。事实上，按路透最近进行的调查显示，多数分析师仍认为政府纵关门可能也不长久，债务发生违约的可能性也少于10%。市场对问题看法，还是偏乐观，毕竟不是突发未曾发生过的事。

其一是接近10月15日，预计美国财政部会在这天的财会操作中耗尽资金。这天是3年、10年和30年到期的月中票据标售结算日。如果既要结算整个标售交易，又要避免突破债务上限，财政部可以有三种选择：1、推迟标售，代之以发行现金管理的短期国债。2、缩减标售规模，这样做只是缓和了债券到期的问题。3、全额标售，同时提前缩小短期国债的常规发行规模。这可以创造足够的空间，选用的可能性最大。若事情不能于10月中旬顺利化解，其二关键时点在11月1日，几乎可以确定财政部会在这天耗尽现金。因为这一天要支付社保、医保等项目的款项合计670亿美元。这天之后，财政部可能只有通过税收维持开支，将被迫推迟原定的付款，或者只能付一部分。最后是11月15日，这一天要迎来第一笔大规模票据利息付款，合计310亿美元。如果届时还未能上调债务上限，财政部可能无法支付债券的利息，会形成技术性违约。

推动城镇化，留意基建股 /余少文

中国内地国庆假期开始，国指近年在这个黄金周升多跌少。至于市场在等中国利好政策出台，预期会维持基建政策来刺激经济，基建股有机会再起革命。大市在国庆日休战，中国内地股市则休市7日，下周二才复市，翻查国企指数在国庆长假期表现，国指第四季易升难跌走势。自2000年以来，国指只有4个国庆黄金周是跌势，又巧合地每隔两年才出现一个跌市，故前年下跌及去年上升后，如按上述规律，则国指今个国庆黄金周应可录得升幅，看下可否摆脱美债危机的影响。4G发牌、QDII2、城镇化和基建等政策都是支持中资股的主要动力，故一直看好大市可以上升，以及中国移动 会受惠4G。至于城镇化和基建等政策除了可以推动建材业和钢铁业外，基建行业也是受惠者。而上半年业绩显示，中国中铁 、中国铁建 、中交建设 等半年盈利增长达双位数，前者升幅更超过40%。

其实，中国内地今年固定资产投资增长只是维持在20%至21%之间，并没有太大变化，或是中国仍未加大固定资产投放的力度，但未阻碍基建股过去3个月的反弹。若然固定资产投资在第四季仍未能扩大升幅，或会影响基建股的反弹。至于Wind资讯资料显示，铁路运输固定资产投资维持双位数增长，首7个月和8个月升幅分别为19%和17%，尽管7月和8月的升幅较上半年的20%以上升幅放缓，但仍维持高增长。由于中国未来一段日子要推动城镇化，基建需求仍然殷切，有助提升基建股的业绩，而基建股往绩PE由5.6倍至17.7倍不等。彭博综合证券商预测显示，中铁、铁建、中交和中联重科 的今年预测PE只有单位数，由5.8倍至8.3倍不等。但中联重科预期今年盈利倒退，中铁、铁建和中交未来两年都可以保持增长趋势，可以作为基建股首选，较为看好中铁和铁建。

另外，国家统计局昨日公布9月制造业采购经理指数为51.1%，较上月上升0.1个百分点，连续3个月上升及是17个月高位，当中中型企业PMI升0.1个百分点至49.7%，小型企业PMI则跌0.4个百分点至48.8%。而早一日由汇丰编制及以中小企为主的PMI虽升0.1个百分点至50.2%，为5个月高位，但跟上月公布的9月PMI初值51.2%显着回落，或反映中小企在9月下半月的经营状况出现变化，故见官方编制的小型企业PMI都下跌。