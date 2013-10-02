台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率区间微升，韩元转贬料压抑台币升幅

台湾股市：台积电财报不及预期拖累大盘，苹果供应商大立光大涨
本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
路透台北10月2日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇率区间微升，交易员认为，早盘持续消化外资的美元卖压，令台币一度升破29.500，续创四个半月盘中高位，不过韩元盘初区间微贬略为压抑台币续强力道，料今日台币实质交投在29.500附近上下波动。
汇银人士指出，由于国际美元续处低位，且近日台股表现不弱，令短线外资美元卖压仍在，盘初台币实质交投延续昨日续强力道，然量能稍嫌不足，显示台币在升破29.500后，市场多数态度趋于观望，加以非美货币升势稍减，交易员预料今日台币实质交投区间暂看在29.450-29.530。
今日台币盘中低位为29.485，续创逾四个半月盘中新高，前高为5月9日的29.341。
“韩元转弱将牵动台币是否续强。”一当地银行交易员说。
央行总裁彭淮南周三赴立法院备询时指出，台湾长期利率将跟着美国，多少会受到美国QE(量化宽松)退场的影响；且利率调整首先看通膨的预期，二是考虑国际情势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度与上日微幅缩减，当地时间10:15，美元/台币指标一个月期 报价约在29.440/460间，上日收在29.430。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.485-29.510，上日在29.500-29.560，上日因央行作价收在29.615。
本地时间10:16时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.17角报29.498。
交易员观察市场最新动态：
* 美国政府关门，令国际美元续处低位
* 台币早盘区间偏升，韩元转弱压抑台币升幅
* 部分外资美元卖压仍持续，然有进口商美元买需进场
* 当地时间9:52，台北外汇成交量1.02亿美元
* 台股 早盘上涨逾0.29%，有助台币走强
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.450-29.530
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本地媒体周五报导称，大立光公布的第一季业绩优于市场预估，4月与5月前景看好。(完) (编译 王丽鑫/陈宗琦；审校 戴素萍/白云)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。