台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率区间微升，韩元转贬料压抑台币升幅

路透台北10月2日 - 台币兑美元 周三盘初实质汇率区间微升，交易员认为，早盘持续消化外资的美元卖压，令台币一度升破29.500，续创四个半月盘中高位，不过韩元盘初区间微贬略为压抑台币续强力道，料今日台币实质交投在29.500附近上下波动。

汇银人士指出，由于国际美元续处低位，且近日台股表现不弱，令短线外资美元卖压仍在，盘初台币实质交投延续昨日续强力道，然量能稍嫌不足，显示台币在升破29.500后，市场多数态度趋于观望，加以非美货币升势稍减，交易员预料今日台币实质交投区间暂看在29.450-29.530。

今日台币盘中低位为29.485，续创逾四个半月盘中新高，前高为5月9日的29.341。

“韩元转弱将牵动台币是否续强。”一当地银行交易员说。

央行总裁彭淮南周三赴立法院备询时指出，台湾长期利率将跟着美国，多少会受到美国QE(量化宽松)退场的影响；且利率调整首先看通膨的预期，二是考虑国际情势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度与上日微幅缩减，当地时间10:15，美元/台币指标一个月期 报价约在29.440/460间，上日收在29.430。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.485-29.510，上日在29.500-29.560，上日因央行作价收在29.615。

本地时间10:16时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.17角报29.498。

交易员观察市场最新动态：

* 美国政府关门，令国际美元续处低位

* 台币早盘区间偏升，韩元转弱压抑台币升幅

* 部分外资美元卖压仍持续，然有进口商美元买需进场

* 当地时间9:52，台北外汇成交量1.02亿美元

* 台股 早盘上涨逾0.29%，有助台币走强

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.450-29.530

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