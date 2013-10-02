澳洲经济指标总览--10月2日

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，长假在即交投落清淡
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 11月6日 商品及服务收支(亿澳元) 8月 逆差8.15 逆差13.75 出口(较前月) +3% 持平 进口(较前月) +1% +4% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 11月4日 (较前月) 8月 +0.4% +0.1% 就业市场(经季节调整) 就业人口(较前月变动,万人) 8月 -1.08 -1.14 10月10日 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.26 -0.73 失业率 5.8% 5.7% 就业参与率 65.0% 65.1% 消费者物价指数(CPI) 10月23日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.4% +2.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.5% 国际贸易价格指数 10月31日 进口物价(较前季) 第二季 -0.3% 持平 出口物价(较前季) -0.3% +2.8% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月3日 经常帐收支 第二季 赤字93.5 赤字87.4 商品与服务贸易收支 逆差0.18 顺差1.22 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月4日 (较前季) 第二季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.5% (完)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4
路透台北4月14日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7