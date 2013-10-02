《独家新闻》嘉吉将就收购ADM可可豆业务达成协议，料成为该行业巨头

路透纽约 - 知情人士称，全球领先的可可豆交易商--嘉吉 正处于收购Archer Daniels Midland(ADM) 可可豆业务部门达成协议的最后阶段。此举将帮助嘉吉成为该行业的全球巨头。

消息人士称，嘉吉和ADM这两家对手正在制定交易细节，为这桩该行业今年第二大交易铺平道路。该行业将由两家公司所主导。消息人士表示不清楚官方声明的时间，但几天内可能会公布这一消息。

该交易的财务细节尚不清楚，但部分消息人士今年夏天已表示该业务部门可能最多价值20亿美元。

嘉吉拥有相关专业技术并且专注于可可豆细分业务，长期被看作是能够购买ADM该业务的少数公司之一。ADM的该业务分布于非洲、亚洲和美国。总部设在美国的嘉吉今年年初开始对ADM该业务进行了尽职调查。

消息人士向路透表示，ADM去年年底开始寻找该业务的潜在买家，而且在6月宣布正在就可能出售进行磋商。

全球顶尖的两家可可豆交易商和豆类研磨商合二为一，将会建立起一家足以抗衡瑞士苏黎世的Barry Callebaut 的公司。后者是全球最大的工业巧克力产品生产商。