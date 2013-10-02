《独家新闻》嘉吉将就收购ADM可可豆业务达成协议，料成为该行业巨头

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，长假在即交投落清淡
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透纽约 - 知情人士称，全球领先的可可豆交易商--嘉吉 正处于收购Archer Daniels Midland(ADM) 可可豆业务部门达成协议的最后阶段。此举将帮助嘉吉成为该行业的全球巨头。
消息人士称，嘉吉和ADM这两家对手正在制定交易细节，为这桩该行业今年第二大交易铺平道路。该行业将由两家公司所主导。消息人士表示不清楚官方声明的时间，但几天内可能会公布这一消息。
该交易的财务细节尚不清楚，但部分消息人士今年夏天已表示该业务部门可能最多价值20亿美元。
嘉吉拥有相关专业技术并且专注于可可豆细分业务，长期被看作是能够购买ADM该业务的少数公司之一。ADM的该业务分布于非洲、亚洲和美国。总部设在美国的嘉吉今年年初开始对ADM该业务进行了尽职调查。
消息人士向路透表示，ADM去年年底开始寻找该业务的潜在买家，而且在6月宣布正在就可能出售进行磋商。
全球顶尖的两家可可豆交易商和豆类研磨商合二为一，将会建立起一家足以抗衡瑞士苏黎世的Barry Callebaut 的公司。后者是全球最大的工业巧克力产品生产商。
ADM一位官员拒绝置评，嘉吉除简短声明外也不愿意发表意见。嘉吉在声明中称，该公司将继续评估各项提案。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4
路透台北4月14日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7