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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 10:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆遭其他主要货币兑日圆跌势拖累走低

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* 欧元/日圆、英镑/日圆、澳元/日圆及新西兰元/日圆遭遇抛盘，拖累美元/日圆下跌

* 难以判断由哪组汇率带领走势，美元/日圆跌至97.75/80日圆新低

* 美元/日圆买单仍由97.50前方向下分布，停止单散布于97.50下方

* 欧元/日圆及英镑/日圆皆低于小时一目云区，澳元/日圆亦逼近云区

* 新西兰元/日圆可能走势最弱，新西兰元兑澳元及欧元亦遭出脱

* 日股日经指数表现可能是汇市走势触发因素，接近早盘收市时下跌0.77%(完) (编译 蔡美珍；审校 张涛)
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