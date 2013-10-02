《热点透视》日本消费税重拳有良好缓冲

《汇市简讯》美元兑日圆持稳至略微上扬，东京市场在109.10-23波动
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿：Andy Mukherjee 编译 李婷仪
路透新加坡10月1日 - 日本首相安倍晋三对本国消费者挥出16年来最猛力的税负重拳。但当拳头落下，经济刺激措施所提供的厚实缓冲，将帮助吸收掉初期的大部分影响。
历经数月的辩论，安倍终于在10月1日宣布将如期推行上任政府的决策，从明年起将消费税从5%提高至8%。
与此同时，政府已经准备好一套计划，来填补加税对支出的影响。据路透引述计划草案终稿的报导，一项原定2015年4月才停止的企业获利特别税，将提早于明年停征。此外，购房者将获得税赋减免奖励；而为2020年东京奥运筹办的公共项目也将及早展开。
这项5万亿日圆(510亿美元)的一揽子刺激计画，可让明年增加的税收收入中，有三分之二重新回流到经济。如果这还不够，首相始终能借助央行的额外支持举措。
央行先前罕见公开呼吁安倍提高消费税，以避免不推进加税将造成的债市下跌。维持长期利率在低位是重振经济的关键。所以万一提高消费税最后产生通缩效应，日本央行将有理由印更多钞票，来达到2015年之前实现2%通胀率的目标。
最后，消费也可能因财富增加而获提振。一旦安倍指示公共养老基金增持股票，日股今年以来42%的涨幅料可延续。野村总合研究所指出，针对股票散户提供的五年税赋优惠，可为股市吸引额外7千亿美元资金。
以上种种意味着，这次提高消费税的结果应该会和1997年截然不同。当时日本把消费税从3%提高至5%后，经济就一蹶不振。那时央行并未如此投入地对抗通缩，银行业者也在坏帐下挣扎。亚洲金融危机亦削弱信心。但这一次，金融体系资本更加充足，若需求复苏银行即可提供放贷。
日本的财政处境仍是一项隐忧：政府要想减轻过重的债负，消费税必需朝着20%的方向提高。前方还会有更多重拳，不过有央行对政府的支持，日本应该能够应对。(完) (译文审校 隋芬)
0217GMT * 美元/日圆在东京市场淡静交投中持稳至略上扬；周五为耶稣受难 日假期 * 今日东京定盘没有激励因素，之后的全球性假期期间可能也比较安 静 * 假期因素的影响将延至周一，一直到周二市场可能都陷于区间波动 * 支撑位在上行的小时图一目均衡转换线切入位109.14以及持平的基 准线切入位109.06 * 上升的200日移动均线切入位108.79存在有力支撑。 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4