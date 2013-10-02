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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 11:16 BJT

全球能源：到2035年东南亚石油净进口将增长逾一倍--IEA

IEA称，煤将是该地区能源结构中的最大赢家。到2035年，煤电将占东南亚电力供应的近一半，而目前不到三分之一。这将令该地区能源相关二氧化碳排放量到2035年增加一倍至23亿吨。

该机构表示，如果燃煤电厂的效率能达到目前日本的水平，东南亚煤炭需求可以减少五分之一。

IEA称，到2035年，该地区天然气需求将增加80%至2,500亿立方米。

印尼、马来西亚、缅甸和文莱等该地区主要天然气出产国到2035年天然气净出口将降至140亿立方米，低于当前的620亿立方米。

IEA预计，印尼仍将是热能煤主要出口国。(完) (编译 王兴亚/杜明霞/李爽 审校 张涛)
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