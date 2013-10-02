美国企业：推特IPO快速推进，早期投资者须签锁定协议

路透旧金山10月1日 - 负责安排社交媒体网站推特(Twitter)上市的银行本周接洽了早期投资者，要求他们在周三下午之前签署一份为期180天的锁定协议，显示推特的首次公开发行(IPO)推进迅速。

据两位股东收到的电子邮件显示，推特IPO主承销商高盛发邮件通知股东在周三太平洋标准时间下午五点前签署并寄回表格，表明他们在推特上市后六个月内不会出售推特股票。

推特拒绝对此置评。

推特和高盛正快速准备IPO事宜，可能将很快披露包含推特IPO计划和其财务数据的S-1文件。

商业新闻网站Quartz周日率先报导，推特打算本周对外公开IPO计划。

企业常用锁定协议防止内部人士在IPO后抛售股票。(完)