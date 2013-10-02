内塔尼亚胡敦促奥巴马：如伊朗蔑视西方国家，应加强制裁

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，长假在即交投落清淡
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月30日 - 以色列总理内塔尼亚胡周一敦促美国总统奥巴马，如果伊朗与西方国家重启谈判后仍坚持核项目，应加大对伊朗的制裁力度。
为了让以色列对美国与伊朗的外交接触放心，奥巴马称，伊朗必须用行动证明其诚意，并坚持表示美国不会贸然放松制裁，重申如果其他努力失败，美国准备采取军事行动。
内塔尼亚胡访问白宫前三天，奥巴马刚刚和伊朗新任总统鲁哈尼通了电话。这是超过30年来美伊两国级别最高的领导人进行的沟通，燃起伊朗与西方国家找到核问题解决方式的期望。
“以色列坚定地认为，如果伊朗在对话期间继续推进核项目，应该加强对伊制裁。”内塔尼亚胡对记者说道。
奥巴马表示，他“头脑清晰地”与伊朗进行谈判，准备测试鲁哈尼的态度。“我们做的任何事都会经过最高标准的验证，经过考验后，才能满足伊朗寻求的放松制裁。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4
路透台北4月14日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7