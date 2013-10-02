内塔尼亚胡敦促奥巴马：如伊朗蔑视西方国家，应加强制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月30日 - 以色列总理内塔尼亚胡周一敦促美国总统奥巴马，如果伊朗与西方国家重启谈判后仍坚持核项目，应加大对伊朗的制裁力度。

为了让以色列对美国与伊朗的外交接触放心，奥巴马称，伊朗必须用行动证明其诚意，并坚持表示美国不会贸然放松制裁，重申如果其他努力失败，美国准备采取军事行动。

内塔尼亚胡访问白宫前三天，奥巴马刚刚和伊朗新任总统鲁哈尼通了电话。这是超过30年来美伊两国级别最高的领导人进行的沟通，燃起伊朗与西方国家找到核问题解决方式的期望。

“以色列坚定地认为，如果伊朗在对话期间继续推进核项目，应该加强对伊制裁。”内塔尼亚胡对记者说道。

奥巴马表示，他“头脑清晰地”与伊朗进行谈判，准备测试鲁哈尼的态度。“我们做的任何事都会经过最高标准的验证，经过考验后，才能满足伊朗寻求的放松制裁。”（完）