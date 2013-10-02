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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 11:09 BJT

台湾股市：盘中上涨，但面板股挫跌

路透台北10月2日 - 台湾股市周三盘中小升，优于其他地区股市，因预期美国政府17年来部分关门的情况将为时不久。

0253GMT时，加权股价指数 升至8,211.88点。上日为小升0.1%。

汽车类指数 和半导体类指数 双双上涨约1%。

然群创 挫跌4.6%。当地媒体报导，大股东奇美卖出群创股票1亿股，使其持股比例降至9.9%。(完)
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