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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 11:15 BJT

韩国汇市：韩元兑美元小跌，市场慎防当局干预

外汇当局周二疑似在1,074附近买入美元。

市场人士表示，他们预计短期内韩元很难升穿1,070，因当局有可能干预市场。

“韩元今日下跌表明，政府昨日买入大量美元，今天没有特别事件或催化因素，”韩国一外资银行交易员指出。

交易员还表示，周四韩国市场将因公共假日休市，在此之前一些美元空头回补操作也令韩元承压。

韩国股市持稳，投资者坚信美国政府部分关门很快就会结束。

韩国指标综合股指 近持平报2,000.02点。

三年期公债期货 略升0.02点报105.84。

0200GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,075.2 1,075.4

日圆/韩元 10.9750/823 10.9467

韩国公债期货* 105.84 105.82

韩国综合股价指数 2,000.02 1,998.87

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 李婷仪/李爽 审校 戴素萍/杜明霞)
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