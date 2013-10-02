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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 11:12 BJT

日本股市：早盘跌至两周低点并收低，安倍经济刺激计划影响甚微

路透东京10月2日 - 日股日经指数周三早盘跌至两周低点，在震荡交投中未能守住稍早涨幅。日本首相安倍晋三昨日宣布的经济刺激计划基本未能激发新的买盘。

尽管投资者预期美国政府关门不会持续很长时间，推动全球股市上涨，但不少投资者仍保持谨慎，因为美国更重要的上调负债上限讨论仍没有明确的解决方案。

日经指数 早盘收低0.7%报14,382.11点，盘中一度跌至9月17日以来低点14,359.9。该指数今年以来上涨38%。

“既然首相的经济刺激计划已经被市场所消化，就没有很多正面的交投因素来追高市场了，”信金资产管理的基金经理Naoki Fujiwara说。

“投资者现在对美国提高负债上限的关切更甚于政府关门。”

东征股价指数 下滑0.6%至1,186.83点，交投相对清淡，成交量为过去90日平均全日成交量的45%。(完)
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