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亚洲 | 2013年 10月 3日 星期四 07:55 BJT

****主要国家经济指标预测--10月3日****

路透10月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    10月3日至10月12日
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值        前值
    0700     英国Halifax房价指数(较前月)                      9月       +0.5%       +0.4%
             英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                  +6.4%       +5.4%
    
    10月3日(四)
    0743     意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)        9月      49.1        48.8
    0748     法国Markit服务业PMI                                9月      50.7        50.7
                         综合PMI                                          --         50.2
    0753     德国Markit综合PMI终值                              9月       --         53.5
             德国Markit服务业PMI                                         54.4        54.4
    0758     欧元区Markit服务业PMI                              9月      52.1        52.1
                           综合PMI                                       52.1        52.1
    0828     英国Markit/CIPS服务业PMI                           9月      60.0        60.5
    0900     欧元区零售销售(较前月)                             8月     +0.2%       +0.1%
                       (较上年同期)                                     -1.5%       -1.3%
    1130     美国Challenger企业计划裁员数量(万人)               9月        --      5.0462
    1230     美国一周初请失业金人数(万人)               9月28日当周      31.3        30.5
                 初请失业金人数四周均值(万人)                              --        30.8
                 续请失业金人数(万人)                   9月21日当周       281       282.3
    1400     美国工厂订单                                       8月     +0.3%       -2.4%
    1400     美国耐久财订单                               8月修正值        --       +0.1%
               扣除运输的耐久财订单                                        --       -0.1%
               扣除国防的耐久财订单                                        --       +0.5%
               扣除飞机的非国防资本财订单                                  --       +1.5%
    1400     美国供应管理协会(ISM)非制造业指数                  9月      57.4        58.6
             美国ISM非制造业企业活动分项指数                             60.0        62.2
                            就业分项指数                                   --        57.0
                            新订单分项指数                                 --        60.5
                            物价分项指数                                   --        53.4
    2100     韩国外汇储备(亿美元)                               9月        --     3,310.9
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
        
    10月2日(一)
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段      现值      预估值
    0130     澳洲建筑许可                                     8月       -4.7%       -2.0% 
             澳洲民间房屋建筑许可(较前月)                               -1.6%         --
    0130     澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元)                   8月    逆差8.15     逆差4.5
                           整体进口(较前月)                               +1%         --
                           整体出口(较前月)                               +3%         --
    0830     英国Markit/CIPS建筑业PMI                         9月        58.9        59.2
    1100     美国抵押贷款市场指数                     9月27日当周       -0.4%         --
                       再融资指数                                       +3.1%         --
    1145     欧洲央行利率决议                                10月       0.50%       0.50%
    1215     美国ADP民间就业岗位(万)                          9月    增加16.6    增加18.0
    2350     日本投资外国债券(亿日圆)                        前周    买超6,721        --
             外资投资日本股票(亿日圆)                                买超3,414        --

    (完)
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