主要国家经济指标预测--10月3日****

路透10月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 10月3日至10月12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.5% +0.4% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +6.4% +5.4% 10月3日(四) 0743 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 9月 49.1 48.8 0748 法国Markit服务业PMI 9月 50.7 50.7 综合PMI -- 50.2 0753 德国Markit综合PMI终值 9月 -- 53.5 德国Markit服务业PMI 54.4 54.4 0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 52.1 52.1 综合PMI 52.1 52.1 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 60.0 60.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.5% -1.3% 1130 美国Challenger企业计划裁员数量(万人) 9月 -- 5.0462 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月28日当周 31.3 30.5 初请失业金人数四周均值(万人) -- 30.8 续请失业金人数(万人) 9月21日当周 281 282.3 1400 美国工厂订单 8月 +0.3% -2.4% 1400 美国耐久财订单 8月修正值 -- +0.1% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 57.4 58.6 美国ISM非制造业企业活动分项指数 60.0 62.2 就业分项指数 -- 57.0 新订单分项指数 -- 60.5 物价分项指数 -- 53.4 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,310.9 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月2日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲建筑许可 8月 -4.7% -2.0% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -1.6% -- 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差8.15 逆差4.5 整体进口(较前月) +1% -- 整体出口(较前月) +3% -- 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 58.9 59.2 1100 美国抵押贷款市场指数 9月27日当周 -0.4% -- 再融资指数 +3.1% -- 1145 欧洲央行利率决议 10月 0.50% 0.50% 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 9月 增加16.6 增加18.0 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超6,721 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超3,414 -- (完)