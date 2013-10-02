主要国家经济指标预测--10月3日****

澳洲经济指标总览--4月14日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透10月3日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 10月3日至10月12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 +0.5% +0.4% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) +6.4% +5.4% 10月3日(四) 0743 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 9月 49.1 48.8 0748 法国Markit服务业PMI 9月 50.7 50.7 综合PMI -- 50.2 0753 德国Markit综合PMI终值 9月 -- 53.5 德国Markit服务业PMI 54.4 54.4 0758 欧元区Markit服务业PMI 9月 52.1 52.1 综合PMI 52.1 52.1 0828 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 60.0 60.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -1.5% -1.3% 1130 美国Challenger企业计划裁员数量(万人) 9月 -- 5.0462 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月28日当周 31.3 30.5 初请失业金人数四周均值(万人) -- 30.8 续请失业金人数(万人) 9月21日当周 281 282.3 1400 美国工厂订单 8月 +0.3% -2.4% 1400 美国耐久财订单 8月修正值 -- +0.1% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单 -- +0.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +1.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 9月 57.4 58.6 美国ISM非制造业企业活动分项指数 60.0 62.2 就业分项指数 -- 57.0 新订单分项指数 -- 60.5 物价分项指数 -- 53.4 2100 韩国外汇储备(亿美元) 9月 -- 3,310.9 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 10月2日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0130 澳洲建筑许可 8月 -4.7% -2.0% 澳洲民间房屋建筑许可(较前月) -1.6% -- 0130 澳洲商品与服务贸易收支(亿澳元) 8月 逆差8.15 逆差4.5 整体进口(较前月) +1% -- 整体出口(较前月) +3% -- 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 9月 58.9 59.2 1100 美国抵押贷款市场指数 9月27日当周 -0.4% -- 再融资指数 +3.1% -- 1145 欧洲央行利率决议 10月 0.50% 0.50% 1215 美国ADP民间就业岗位(万) 9月 增加16.6 增加18.0 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超6,721 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超3,414 -- (完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透莫斯科4月13日 - 卢布走强正在打击俄罗斯石油生产商和政府欲借全球减产协议来增加收入的希望。该协议旨在提振油价并削减库存。
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。