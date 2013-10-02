《Wasik专栏》人口结构将推动“新常规”经济

这个人口学投资计划的第三方面是不容忽视的科技板块。

科技类股精选基金Technology Select Sector SPDR持有若干技术巨头股票，比如微软 、谷歌 和思科 。在三个可能增长的板块中，该板块最不被看好。SPDR基金今年上涨近6%，年费为0.18%。

**长远打算**

根据投资策略与研究机构Research Affiliates最新数据，婴儿潮一代正在逐步老去，导致退休人员增加和工人减少，这一现实将对经济造成深远影响。婴儿潮一代的工作时间将延长，但生产率将下降。他们也会享受到“长寿红利”。

“根据我们对人口和国内生产总值(GDP)的研究，未来20年实质GDP增长的合理预期值为1%，”Research Affiliates执行长Rob Arnott在写给我的电子邮件中表示，“虽然这听上去很可怕，但记住过去40年的增长也只有2%。”

人们不必把增长乏力看得跟灾难一样。

“由于劳动力老龄化，年长工人的生产率增长减缓，经济增长会进一步小幅下降，”Arnott称，“其实还好，缓慢增长也是增长。”