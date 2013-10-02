《HOME专栏》铜库存表象遮蔽市场真实生态

**幻境**

但是之后，就像Marex Spectron全球市场分析主管Marex Spectron在周一铜市报告中所写的那样，“我们只是注意到，统计数据显示，近几年来仓库库存与价格变动之间的关联性几乎为零。”

这一定程度上是因为，我们看不到的上海保税区库存越来越重要。而就更近期的情况而言，这是因为我们所见到的情况，被贸易兼营仓储业者的排队把戏扭曲了。

它们共同作用的结果就是掩盖了这个市场的真实动态。2013年上半年时铜市真是过剩的吗？只是有可能，但很有可能并不是。

那么现在是过剩的吗？可能性上升了，但如果真是，那么过剩的部分正堆在某个我们看不到也统计不到的地方。

那么今后会过剩吗？这一点毫无无疑，因为明年上半年铜矿的产出将有10%的爆炸性增长，而这还只是新涌入供应的冰山一角。

铜市真正过剩只是时间问题。可能一旦全球铜厂商决定出手，变现铜精矿的转化费用以及高溢价，过剩就将到来。