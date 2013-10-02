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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 11:27 BJT

澳新汇市：澳元守住涨幅，新西兰元则下跌

澳洲8月建筑许可下降4.7%，表现不及预估的下滑2%，并且8月贸易逆差扩大至8.15亿澳元。数据公布后澳元缩减涨幅。

不过澳元自周一以来仍录得0.6%的升幅。周二澳洲央行维持利率在2.5%的纪录低位不变后，澳元小涨。

金融市场<0#YIB:>押注12月降息的机率为三分之一，到明年3月降息的机率有三分之二。

澳洲利率前景推动澳元兑新西兰元 升至1.1406。

新西兰元兑美元 报0.8223美元，重要支撑位和阻力位分别在0.8217和0.8290。(完)

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