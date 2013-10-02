澳新汇市：澳元守住涨幅，新西兰元则下跌

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，长假在即交投落清淡
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
澳洲8月建筑许可下降4.7%，表现不及预估的下滑2%，并且8月贸易逆差扩大至8.15亿澳元。数据公布后澳元缩减涨幅。
不过澳元自周一以来仍录得0.6%的升幅。周二澳洲央行维持利率在2.5%的纪录低位不变后，澳元小涨。
金融市场<0#YIB:>押注12月降息的机率为三分之一，到明年3月降息的机率有三分之二。
澳洲利率前景推动澳元兑新西兰元 升至1.1406。
新西兰元兑美元 报0.8223美元，重要支撑位和阻力位分别在0.8217和0.8290。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 艾茂林; 审校 戴素萍)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4
路透台北4月14日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7