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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 11:29 BJT

台湾债市：RP利率持稳，季底解券经验令券商步步为营

路透台北10月2日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周三大致持稳。月初投信货币型基金因申购款持续回笼找券趋于积极，寿险与银行也来电要券，不过碍于利率开太低恐在资金情势趋紧时被优先解券，证券与票券商多维持成交利率于既有水准不变。

证券商资金调度人士表示，投信资金持续回笼，已有客户先预约明天到期的公司债。由于近期债市行情波动剧烈，交易商持券时间偏短，因此资金需求也有限。虽然央行提醒未来利率风险可能会让接下来的存单标售利率上扬，但因短钱相当充沛，RP利率不致因此而受到影响。

另一票券商资金调度人员则称，今日市场资金颇为宽松，不过RP承作利率并未下调，因季底经验不是很好，凡是利率偏低的券，都会成为优先提解的对象。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.70%，先前区间高点的0.71%，比例已明显降低。

议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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