中国房地产：9月百城住宅均价环比16连升，同比升幅亦扩大--中指院

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，长假在即交投落清淡
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
* 9月百城新建住宅均价环比16连升，涨幅扩大
* 10大城市住宅均价环比涨1.72%
* 重点城市房价上涨压力较大，警惕调控政策升级风险
路透香港10月2日 - 中国指数研究院公布数据显示，9月百城新建住宅均价连续16个月环比上升，同比升幅亦较上月扩大；重点城市未来房价上涨压力仍较大，需警惕未来调控政策升级风险。
报告称，9月全国100个城市新建住宅均价格环比上涨1.07%，涨幅较上月扩大0.15个百分点；同比连续第10个月上涨，涨幅比上月扩大0.87个百分点至9.48%。北京、上海等10大城市住宅均价为18,179元人民币/平方米，环比上涨1.72%，与上年同期相比上涨13.87%。
“值得注意的是，不同城市住宅市场表现明显差异化，北京、上海、广州、深圳等重点城市持续供应不足，房价上涨明显且未来上涨压力仍较大，需警惕未来调控政策升级风险；而多数三四线城市房源供应充足，随着10月推盘量继续增加，房价整体以稳为主。”中指院报告称。
报告指出，9月百城价格涨幅自今年5月以来再次突破1%，上涨城市个数进一步增加至79个；10大城市新房价格环比上涨1.72%，北京上涨3.75%，涨幅居全国之首。时至“金九”旺季，楼市继续升温，如北京截至9月底全市住宅成交量已超过去年全年，在去化压力不大的情况下房企拥有更多市场定价权，通过高价加推、减小优惠力度等方式提价。
需求方面，在“国五条”、“房价调控目标”等政策效应逐渐弱化的趋势下，市场上涨预期渐浓，购房者结束观望并加快入市。土地市场方面，北京、上海、天津等城市接连出现高溢价地块，苏杭等地高价地争夺战等现象继续升温。在市场整体形势上行、地价上涨等因素正向带动下，百城价格指数持续上涨且涨幅再次突破1%。
中国国家统计局稍早公布的8月70个大中城市房价亦延续涨势，同比涨幅继续扩大，环比持续15个月走高，显示全国房价仍面临上涨压力。在结构上，地区分化则进一步加剧。 (完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4
路透台北4月14日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7