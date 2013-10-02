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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 11:33 BJT

韩国股市：微涨，市场在公众假期到来前持谨慎态度

路透首尔10月2日 - 韩国股市周三早盘回吐最初的涨幅，陷于窄幅波动，美国制造业数据强劲，且大量外资涌入国内股市，帮助抵消了投资者在周四市场休市前的谨慎心态。

0300GMT，综合股价指数(KOSPI) 仅上涨0.2%报2,002.41点，盘中曾触及2,012.82高点。韩国股市周四因适逢公众假期将休市，并于周五恢复交易。

美国供应管理协会(ISM)周二公布，9月制造业指数为56.2，为2011年4月最高 ，令人相信韩国的第二大出口市场--美国经济形势正在走强。

记忆体晶片生产商SK Hynix 跳涨3.2%，三星电子 也上升2.2%，受美国半导体类股涨势带动，因8月底以来DRAM记忆体晶片价格上涨9%。

此外，现代汽车 和起亚汽车 分别下跌2.4%和4.1%，因周二公布的9月销售报告颇显迟滞。(完)
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