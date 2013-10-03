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货币新闻 | 2013年 10月 3日 星期四 14:51 BJT

澳门经济：9月博彩收入按年增21.4%，但按月减5.8%

路透香港10月3日 - 澳门政府周四公布，9月博彩收入为289.63亿澳门元，按年增长21.4%，但较上月的307.37亿元减少5.8%。

今年1-9月博彩总收入为2,606.32亿澳门元，按年增加16.7%。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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