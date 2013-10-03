专栏节选 ：一波未平一波又起，2013年最后一季的投资战略--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月3日出版的当期「老谢开讲」专栏) 美国国债上限谈判，两党陷入僵局，造成美国政府部门关门。美国白宫预算管理局局长柏威尔在美国时间九月三十日午夜十二时前十分钟，下令联邦机构停止运作。

从十月一日起，包括医疗、移民等部门将停止运作，这是美国政府十七年来首度关门，八十万名联邦公务员将被迫放无薪假，才刚刚展现复苏迹象的美国经济面临新挑战。

美国政府关门大吉，看起来很吓人，其实也很搞笑，因为自从一九七六年以来，美国政府已关门过十七次，时间从一天到十七天不等，对美股的冲击是关门超过十天，美股跌二．四％，关门五至九天，美股跌一．四％，若是只关门一天，对美股没有什么影响。

**美股不受政府关门冲击，欧股渐渐回春**

而美股从联准会的公开市场操作委员会（ＦＯＭＣ）理事会决定ＱＥ（量化宽松货币政策）暂时不调整，造成九月十八日美股上涨一四七．二一点，道琼指数创下一五七○九．五八点后，美股即陷入举债上限的争议，之后的八个交易日，美股跌七天，只小涨一天，从九月十八日迄今，道琼跌幅已超过三．六九％；换句话说，美股的回档，跌幅已超过历次美国政府关门造成股市的跌幅。

美国举债上限的表决，关键仍在两党的党争，一如市场预期，共和党控制的众议院通过的案子，可拨款与政府临时开支不能与欧巴马的医疗福利拨款挂钩，于是民主党控制的参议院，必然修改共和党控制的众议院的法案，改为拨款与政府开支到十一月十五日。由于两党无法在十月一日前达成共识，导致这次政府关门的命运。

美国财政悬崖的问题，有如一把刀架在美国政府脖子上，唯一的好处是联准会不敢贸然退市，而这也可能是联准会理事会九月决定不缩小买债规模的主要原因。美国政府关门是一件大事，最后仍得仰赖民主、共和两党协商，问题总会解决；但最怕时间拖得太久，美国还得面对下一个新问题，也就是信评机构可能落井下石，调降美国债信评等。

本来在九月的ＦＯＭＣ理事会，大家都预期联准会可能设下退市三部曲——首先是宣布减少买债的规模，下一步是完全停止ＱＥ，最后一步是升息，而先前都是心战喊话的动作。

最早的预警是联准会主席柏南克在五月二十二日宣示ＱＥ将逐渐退场，造成道琼指数从一五五四二．四点逐渐下跌到一四五五一．二七点的一段回档，此后联准会有多次喊话，都造成美股的震荡。这段期间，美国十年期公债殖利率一度触及三％，三十年期公债殖利率也一度上升到三．九三二％，公债殖利率往上冲，造成道琼三十三档成分股显着回档。

不过联准会心战喊话，并没有打垮美股的多头气势，九月的ＦＯＭＣ宣布ＱＥ维持不变，美股各大指数都进一步创了高价。其中道琼指数涨到一五七○九．五八点，标准普尔五百指数涨到一七二九．八六点，都创下历史新高，而那斯达克指数涨到三七九八．七六点，那斯达克一○○涨到三二四八．五二点，以及费城半导体指数涨到五○○．二四点，都是二○○○年以来的新高。

美股气势如虹，也给全世界带来安详的投资环境，跟着美股创历史新高的股市有南非、委内瑞拉、阿根廷、德国与挪威，除了中南美洲的委内瑞拉及阿根廷，最出乎大家意料之外的，是欧洲股市传奇的表现。

一一年下半年，欧债危机侵袭全欧洲，股市连番暴跌，欧猪五国更成了欧洲的心腹大患，当时来看，欧洲大祸将至，似乎前景茫然；但是欧洲央行采取量化宽松政策，经过两年调整，欧洲经济好像再度复活，除了德国与挪威股市创了历史新天价外，丹麦、比利时、荷兰、法国股市表现也都可圈可点。

最受瞩目的是欧猪五国的复活，今年前三季，爱尔兰股市上涨二八．六％，从一一年的最低点起算，爱尔兰股市已大涨八五．六％，并创下六年新高；葡萄牙股市最近也改写二十六个月的高点；西班牙股市创了二十五个月新高；希腊股市最后跌到四七一．三五点，如今是一○一四．○六点，至少涨了一倍，从这个角度看，状况最坏的欧洲起来了。

假如把全世界经济分成四大区块，美国与欧洲就占了最重要的两块，剩下的两块在亚洲，一个是日本，一个是中国。

**安倍经济学持续发酵，日股可望向上**

先从日本来看，安倍经济学的效应持续发酵，今年以来，日经指数涨多跌少，年中日经指数一度大涨到一五九四二．六点，如今在一万四千点上下调整，日圆也在一○○日圆上下震荡。以四到六月的会计年度，日本企业净利成长九四％来看，一四会计年度的第二个季度，日本企业盈利表现仍然十分强劲，日经指数可望持续向上走高。

到十月为止，安倍任期届满一年，以一九八九年上任的宇野宗佑任职不到八个月就下台为例，日本短命内阁的首相任期都不满一年，这回安倍任期满一年，很可能出现相对稳定的政治结构，日本有希望进入○一年小泉纯一郎之后的政局稳定局面。

其次是日本拿到二○二○年奥运主办权，这对日本来说是重要大事，日本企业界认为，这是安倍的第四支箭，因为上一次日本拿到一九六四年的东京奥运主办权，奠定了往后二十几年日本经济大好基础，此次日本民众对二○二○年奥运抱以热切期待，而日本经济蛰伏了二十年，这也是日本再起的一个好的讯号。

三是象征日本新经济的几个重要指标，也都慢慢从谷底翻起，今年日本除了三大汽车公司外，崛起最快速的是软体银行。在全球新经济领军中，软体银行的股价从二二○○日圆大涨到七○一○日圆，并且以七九六．八亿美元的市值登上日本第三大市值宝座，仅次于丰田与三菱ＵＦＪ银行。另一家从谷底爬起来的索尼市值回复到二一八．三亿美元，也都表示日本ＩＴ产业渐入佳境。

还有一个值得注意的现象，就是日本文化产业再起，日剧《半泽直树》创下惊人收视率，在华人圈广泛受注意，过去很长时间大家都受「韩流」侵袭，如今哈日风再起，可见安倍晋三全力推动「Cool Japan」文创计画已显成效。

日本年轻化趋势也逐渐落实到政坛，像福冈市长高岛宗一郎是一九七四年出生，未满四十岁已当了三年市长，从这些征兆来看，日本这股否极泰来之势，可能可以持续一段时间。

第四根大柱看中国，今年中，高盛与摩根士丹利相继对中国经济示警，高盛直言金砖四国时代结束了，在巴西、印度、俄罗斯都出现股汇市双跌压力之际，中国经济的去泡沫化一度令大家担心，尤其是六月间，上海同业拆款利率暴升到一三．四四四％，一度令大家对中国银行体系钱荒忧心，上证指数一度大跌到一八四九．六五点。

**中国经济摆脱谷底，网路成领头羊**

不过从六月底迄今，中国经济似乎逐渐脱离谷底颓势，首先是汇丰ＰＭＩ制造业指数站上五○关卡，代表制造业从谷底翻升，其次是上证指数爬升到二二七○．二七点，几乎挽回今年的跌势。与美股相较，道琼指数如今处在历史的最高点，但是，上证只有○七年的三分之一，相较于上证指数在○七年创下的六一二四．○四四点，中国股市可说处在谷底，相对来说下档有限。

另一个中国经济谷底翻扬的讯号，是原物料库存急降，中国铁矿石的库存从一亿吨下跌到七二○○万吨，再加上燃煤价格从最低的三十八．七五美元反弹到五十三．○六美元，库存消化乍见曙光，也让ＢＤＩ指数（波罗的海乾散货运价指数）从最低的六六一点反弹到二一二七点，钢铁与航运从谷底回春露出了契机。

从这当中，也看出中国经济另一股新的力量，最具代表性的是中国网路产业成了领头羊，腾讯的股价大涨到四二二．四港币，率先创下一千亿美元的市值纪录。而阿里巴巴未上市已先轰动，不管阿里巴巴选择香港或美国上市，阿里巴巴与腾讯平起平坐的双雄态势已确立。

除了网路产业，中国电影事业也诞生了像华谊兄弟这样的公司，今年以来，华谊兄弟从十二．一五元人民币大涨到七十七．八八元人民币，股价大涨五．四倍。

从这些现象来看，全球经济的四根大柱到目前为止，状况都十分良好，但是进入第四季，第一个关卡是每年十月的「秋杀」。从一九八七年以来，全球股市发生过三次十月股灾，一次是八七年美国股市，另一次是九七年，最近的一次是○八年的金融海啸，因此美国政府关门，难免让全球投资人对处在高档的美股充满戒心。

对全球投资人来说，十月的美股变数有三，一是失业率，二是十月二十九日的ＦＯＭＣ理事会的利率政策，三是通膨的指标。目前美国失业率持续下滑，已从ＱＥ３之前的八．二％下滑到八月的七．三％，柏南克曾在六月提出以七％作为联准会停止买债的目标区，六．五％则是联准会退出ＱＥ、加息的一个必要条件，因此九月的失业率数字变得格外重要。

至于低通膨状况仍持续，美国公布八月核心个人消费支出只成长一．二％，距离联准会的二％目标仍有很大距离，目前的低通膨现象让联准会可以维持缓冲空间，九月利率政策变化机率也不大。事实上，低通膨与低利率仍是美国的优势，这次联准会维持ＱＥ政策不变，已让美国十年期债券殖利率回降到二．六％左右，美元指数也跌破八十，全球资金再度各找出路。

**热钱重找出路，新兴国家喘口气**

也就是说，先前受到热钱出走影响的新兴国家，终于有喘口气的机会。最具代表性的是印度卢比一度重贬到六十九．一六兑一美元，如今回升到六十二．三二，一度重贬到○．八八四九的澳币最近也回升到○．九四一二。印度股市与澳洲股市最近都创了今年新高。

因此，时序来到第四季，全球四大经济体都是偏安格局，这其中美股在历史最高点，中国在历史低点，欧洲与日本都从谷底爬升。这四根大柱撑起的全球经济要见到失速坠落的机会不大。不过，全球金融市场祸福相倚，像美国才刚宣布ＱＥ政策不变，全球都期待更大的资金行情，但紧接而来却是美国财政悬崖，以及政府部门关门的大考验。

欧洲先是有德国大选，梅克尔连任，确保未来四年任期的政治稳定利多，但紧接而来的却是义大利政坛的动荡，前总理贝鲁斯科尼威胁解散国会。以欧美局势来看，股市涨多之后难免震荡，在美股涨多的格局中，倾向个股表现的局面。

以美股来说，道琼指数在一万五千点上下震荡，但最近入选成分股的VISA、耐吉（NIKE）及高盛股价频创新高，而网路产业的脸书、Yahoo!、亚马逊（Amazon）、Netflix、Priceline股价也写下新高价，这对照日本的软体银行崛起，腾讯在香港的出类拔萃，可以看出网路科技产业独领风骚的时代正在降临。

全球经济在量化宽松的资金潮中慢慢调整，像欧猪国家渐渐爬起来，中国进入调整，东协国家则是涨多回档，新兴国家则各自面对资金出走的挑战，全球股市家家有本难念的经，却也处处有生机。换句话说，全球股市一波未平却一波又起，但是个别产业或个别企业却各自创造不同生机，这是一个选股不选市的时代。(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河,为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长.