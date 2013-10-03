专栏节选 :债市长日将尽--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自10月3日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 债市黑夜已经降临。固定收益资产的多头行情始于一九八二年，历经三十多年，现在终于熄火了。

六月当十年期指标公债殖利率飙高，进一步压低债券价格时，资金便开始出走；利率上升时，固定收益商品的价格会走跌。债券价格在六月的惨跌之前，三十年来，随着利率走滑，大部分时间都是持续上扬的。

五月十年债殖利率跌至一．六三％的历史新低，但六月底又回升至二．五％，目前来到二．七％，近期甚至几乎触抵三％，达两年来的新高。根据经验准则：十年期公债殖利率每增加一％，价格就会下跌九％。

随着价格走跌，投资人六月便从债券基金和ＥＴＦ（指数型基金）撤走六九一亿美元，七月减缓至一四八亿美元，到了八月，又加速至四百亿美元。资金出走速度破纪录！

六月以前，债券基金呈现连续二十一个月的资金净流入，触动六月出走潮的关键是联准会的声明。债券市场的共识是，如果央行要退场，为了要吸引新的买主，殖利率就要拉高才行。至目前为止，联准会还没宣布何时退场，但市场都知道，时间快到了。联准会人为刻意压低利率的日子就要结束了。

走了三十年的债市多头，有四大驱动力量，其中前三项似乎已走到尽头。首先，八○年代末期，共产国家的开放，为全球劳动市场注入三十亿人口，大幅压低全球薪资。过度的薪资成长，通常是致命性通膨的成因之一，而通膨预期则是牵动长债殖利率的主要元素。因此，薪资下跌或停滞不前，对债市有利。

其二，这些新加入的劳动人口，大部分在中国，储蓄观念根深柢固。这些新储蓄为债券创造了不断成长的需求；由中国外汇存底从约二千亿美元一路飙到三兆美元，即可窥知一二。

第三，联准会采取宽松货币政策令全球债市受惠，其实宽松货币政策从○一年九一一恐怖攻击事件爆发后就启动了。这也是为何联准会打算缩减购债规模，会令全球债市惊慌失措的原因。

此外，电脑运算和电信革命结合带动生产力大增，通膨也似乎不会再来，这都有利于过去三十年的债市。

然而，中国劳动成本的陡升，以及北京政府强调刺激消费支出，低廉的劳动成本与新储蓄流入债券的速度，可能都开始出现变化。尽管电脑运算结合电信的效益或许尚未结束，但联准会已不再当散财童子了。

不过因为消费提升，带动全球经济成长，而低通膨仍将维持下去；且电子产业持续性改革，提升效率，生产力成长，这些都有利股市表现。再加上资金由债市重返股市，下一个大多头市场，或许会降临在股市上。 (完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士,现任花旗环球台股研究部主管.