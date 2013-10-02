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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 12:18 BJT

《全球市场》亚股上涨，因市场认为美国政府部分关门将为时不久

Aberdeen的Akintewe说，尽管美债收益率下滑，但“美国公债收益率曲线仍然有很大的可能性走陡，因此，投资者在目前阶段不希望在冒险方面太过激进。”

货币方面，欧元兑美元 走软至1.3515美元，周二欧洲交易时段曾触及八个月高位1.3589。今日稍晚欧洲央行将召开政策会议，外界普遍预期将维持政策不变。

美元兑日圆 报97.80日圆，周二曾低见97.65日圆。

大宗商品市场，黄金触及每盎司1,300美元下方的两个月低点。期铜 下滑0.2%。期铜之前录得2012年3月来最大季度涨幅，主因全球稳步成长。

受美国政府僵局影响，油价走软。11月原油期货合约下滑0.23%，至每桶107.69美元。(完) (编译 侯向明； 审校 高琦)
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