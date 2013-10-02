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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 12:07 BJT

东北亚情势：美韩签署新战略，遏制朝鲜核威胁

路透首尔10月2日 - 美国和韩国的国防部长周三称，美韩签署了一项新战略，在朝鲜(北韩)威胁日益加大的情况下阻止其使用核武器和其它大规模杀伤性武器，提高反应效率。

美韩国防部长会晤后发布的联合声明称，双方还同意检视将两国联合部队的战时司令部从美国军队转移至韩方军队的时机。

转移安排在2015年12月进行。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)
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