《热点透视》安倍经济学给山姆大叔上了一堂政治课

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，长假在即交投落清淡
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
其中的原因显而易见。日本作为一个国家正在萎缩。除非日本的文化突然改变，开始青睐移民，否则在未来20年左右的时间里，日本的人口每年将净减少大约100万人。根据美国中央情报局的资料，这一趋势导致的结果就是，作为重要的人口统计学指标的抚养比率(support ratio)将从目前已经很低的2.5继续下降。抚养比率就是平均供养一名65岁以上老人的工作年龄人口数量。与之相较，美国人口结构相对年轻，对移民也更加友善，该国的抚养比率比日本高出近一倍。
对日本而言，这样的局面令人格外担忧，因为该国的债务负担已经超过国内生产总值(GDP)的200%，在发达国家中是最高的。从这个角度而言，安倍的政策是想解开一道复杂的数学题。它必须缩小等式中的分子，即负债，同时扩大分母，也就是经济产出。这就令日本政府本周看起来毫无章法的支出与削减负债举措有了合理的解释。
安倍政府经济刺激计划面临的风险不容低估。日本政府在1997年时也曾上调过消费税率，外界普遍指责该举措引发了长达10年的经济滑坡。所以这在日本是个相当富争议性的政治议题。但另一方面，对财政保守派而言，向包括2020年东京奥运会所需的体育场和其他设施等公共项目再拨款5万亿(兆)日圆也相当具争议。
所有这些进一步凸显出日本和美国之间在当前政治形势方面的明显差异。美国共和党众议员一直坚守着一个不切实际的要求，就是把政府拨款提案与推迟奥巴马医保计划绑在一起。若这一僵局再持续几周，美国可能会发生债务违约。
在这种情况下，日本的状况还算令人鼓舞。日本当前的局面说明，即便在几乎瘫痪的民主国家，当受到团结的外力刺激时--对日本来说就是人口因素--情况也能发生变化。两年前，日本似乎已经毫无希望，就连东京也遭受了核辐射。这个国家只能眼睁睁地看着国家影响力日渐萎缩。而日本人的信心奇蹟般地回升，加之该国政府决意贯彻共同牺牲的政策，都带来了希望--甚至对美国也是如此。(完)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4
路透台北4月14日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7