《热点透视》安倍经济学给山姆大叔上了一堂政治课

其中的原因显而易见。日本作为一个国家正在萎缩。除非日本的文化突然改变，开始青睐移民，否则在未来20年左右的时间里，日本的人口每年将净减少大约100万人。根据美国中央情报局的资料，这一趋势导致的结果就是，作为重要的人口统计学指标的抚养比率(support ratio)将从目前已经很低的2.5继续下降。抚养比率就是平均供养一名65岁以上老人的工作年龄人口数量。与之相较，美国人口结构相对年轻，对移民也更加友善，该国的抚养比率比日本高出近一倍。

对日本而言，这样的局面令人格外担忧，因为该国的债务负担已经超过国内生产总值(GDP)的200%，在发达国家中是最高的。从这个角度而言，安倍的政策是想解开一道复杂的数学题。它必须缩小等式中的分子，即负债，同时扩大分母，也就是经济产出。这就令日本政府本周看起来毫无章法的支出与削减负债举措有了合理的解释。

安倍政府经济刺激计划面临的风险不容低估。日本政府在1997年时也曾上调过消费税率，外界普遍指责该举措引发了长达10年的经济滑坡。所以这在日本是个相当富争议性的政治议题。但另一方面，对财政保守派而言，向包括2020年东京奥运会所需的体育场和其他设施等公共项目再拨款5万亿(兆)日圆也相当具争议。

所有这些进一步凸显出日本和美国之间在当前政治形势方面的明显差异。美国共和党众议员一直坚守着一个不切实际的要求，就是把政府拨款提案与推迟奥巴马医保计划绑在一起。若这一僵局再持续几周，美国可能会发生债务违约。