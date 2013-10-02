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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 12:53 BJT

香港股市：恒生指数早盘弹离三周低位，和记黄埔跳升

路透香港10月2日 - 香港股市周三早盘从三周低位回升，和记黄埔领涨，此前当地媒体报导称，该公司可能通过首次公开发行(IPO)剥离旗下医疗和美容零售部门屈臣氏。

防御类股的涨势暗示出潜在的谨慎情绪，尽管市场乐观认为美国政府部分关闭将是暂时的，不会对该国经济造成更大范围的影响。

到中午时，恒生指数 上涨1.1%至23,106.7点，周一收于9月9日以来最低位。恒生国企指数 攀升1%。

香港市场周二因中国国庆节假期休市。内地金融市场将一直休市，下周二恢复交易。

“交投仍然相当谨慎，”敦沛证券副总裁黄志阳说，“但我认为，人们预计华盛顿达成某种形式的妥协宜早不宜迟。”

和记黄埔 是恒生指数中百分比涨幅最大个股，跳升3.1%至2011年2月来最高位。(完)
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