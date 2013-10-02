《全球汇市》美元脱离八个月低点，但美国预算僵局令其承压

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，长假在即交投落清淡
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3521 1.3524 -0.02 +2.48 1.3194 美元/日圆 97.74 97.97 -0.23 +12.68 86.74 欧元/日圆 132.15 132.50 -0.26 +15.46 114.46 美元/瑞郎 0.9064 0.9052 +0.13 -0.99 0.9155 英镑/美元 1.6174 1.6192 -0.11 -0.47 1.6251 美元/加元 1.0344 1.0322 +0.21 +4.26 0.9921 澳元/美元 0.9367 0.9396 -0.31 -9.87 1.0393 新西兰元/美元 0.8222 0.8272 -0.60 -0.74 0.8283 澳元/日圆 91.550 92.050 -0.54 +1.58 90.130 新西兰元/日圆 80.360 81.040 -0.84 -42.93 140.820 英镑/日圆 158.08 158.63 -0.35 +12.26 140.82 澳元/新西兰元 1.1384 1.1349 +0.31 -9.22 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4
路透台北4月14日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7