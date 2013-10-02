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亚洲 | 2013年 10月 2日 星期三 13:07 BJT

《全球汇市》美元脱离八个月低点，但美国预算僵局令其承压

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3521      1.3524       -0.02       +2.48      1.3194
 美元/日圆                            97.74       97.97       -0.23      +12.68       86.74
 欧元/日圆                           132.15      132.50       -0.26      +15.46      114.46
 美元/瑞郎                           0.9064      0.9052       +0.13       -0.99      0.9155
 英镑/美元                           1.6174      1.6192       -0.11       -0.47      1.6251
 美元/加元                           1.0344      1.0322       +0.21       +4.26      0.9921
 澳元/美元                           0.9367      0.9396       -0.31       -9.87      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8222      0.8272       -0.60       -0.74      0.8283
 澳元/日圆                           91.550      92.050       -0.54       +1.58      90.130
 新西兰元/日圆                       80.360      81.040       -0.84      -42.93     140.820
 英镑/日圆                           158.08      158.63       -0.35      +12.26      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1384      1.1349       +0.31       -9.22      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
                                                                                           
 (完)
    
  
      
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 (编译 郑茵 审校 王兴亚)
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