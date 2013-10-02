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货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 13:13 BJT

韩国热股：三星电子股价上涨逾3%

路透首尔10月2日 - 韩国三星电子 股价周三上涨逾3%，记忆体晶片价格上扬令投资人受到鼓舞。三星电子周五将发布第三季财测。(完)
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