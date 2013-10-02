版本:
中国
货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 13:24 BJT

韩国金融：9月外资净投资触及九个月高位

这抵销了债市净流出2.4万亿韩元。整个9月，外资净投资增加5.4万亿韩元，为2012年12月以来最大增幅。

资金流入协助韩元兑美元上月升值3.3%，为近两年来最大月增幅，促使当地决策者对韩元过快升值发出警告。

汇市交易员揣测当局近几周不断出手干预，买进美元以阻升韩元。(完) (编译 于春红/戴素萍 审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐