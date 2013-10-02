香港房地产：逾六成市民支持政府维持楼市“辣招”，看淡楼市趋升--调查

台湾汇市：台币盘初随亚币走贬，长假在即交投落清淡
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透香港10月2日 - 香港中文大学周三发表调查结果显示，超过六成香港市民支持政府楼市“辣招”维持不变；约九成人认为现时楼价仍过高，但看淡楼市的受访者则较前两次同类调查有渐次增多之势。
尽管近期有舆论要求撤销楼市“辣招”，或至少作出某种放宽，但由中大香港亚太研究所进行的调查则显示，大部份市民并不同意。分别有四成多至五成多人认为，不应豁免港人公司或慈善团体之“买家印花税”与及购买工商物业的“双倍印花税”。
是项调查以电话调查访问了821名18岁或以上的香港居民，结果显示，62.6%的受访者认为，“额外印花税”、“买家印花税”及“双倍印花税”这些被形容为“辣招”的措施，应维持不变；支持收紧的有14.1%；主张放宽的有13%，要求撤销只有4%。
调查亦发现，17.7%的受访市民认为，该三项辣招对抑压楼价上升有很大效果，感到效果颇大的则有33%，可是，亦有36.3%认为效果很小，更有6.5%认为完全没有效果。
此外，这次调查亦访问了市民对楼价高低升跌的看法。结果显示，近九成受访市民感到现时楼价水平过高，不过，有关比率已较今年3月及去年8月的同类调查有所下降；认为楼价水平合适的则占7.3%，较上两次调查上升。
负责调查的研究人员指出，绝大多数市民认为现时楼价过高，正好解释了为甚么多数人希望楼市“辣招”维持不变，亦同时解释了为甚么超过四成市民认为三项“辣招”对抑压楼价上升成效很少或甚至效果全无。如现时撤销或放宽“辣招”，或许会令楼市短期亢奋，令楼价再度急升，这应非普罗市民所愿。
此外，调查亦发现，约一半受访市民认为未来一年楼价将会和现时差不多，估计下跌的有28.9%，较上两次调查上升。预料楼价上升的则有15%，较过往两次调查下降。换句话说，和过往两次调查比较，虽仍有较多受访市民认为楼市将平稳发展，但看淡楼市的比率逐步增加，而看好的却渐次减少。
在那些认为楼价在未来一年将会下跌的受访者中，较多人估计楼价将下跌半成至少于一成（占37.6%）或一成至少于两成（占31.2%），结果趋势和3月份调查的分别不算很大。而认为楼价将上升的受访者中，则有较多人相信楼价将上升半成至少于一成（占42.3%）。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透台北4月14日 - 台币兑美元周五早盘走贬。汇银人士表示，受地缘政治不安的避险情绪升高，台币随着亚币走贬。由于美欧周五进入四天长假，预料近日交投清淡。
路透台北4月14日 - 台湾自2014年年中起陆续松绑国际债券发行规定，令美元债券等外 币债发行热度增温。 根据柜台买卖中心计算，2017年以来台湾国际板债券除人民币债外的其他外币债发行总 额共213.83亿美元，另有4.55亿南非兰特。 2016年台湾国际板债券除宝岛债外的其他外币债发行总额共479.16亿美元，另有1.76亿 澳币、4.50亿南非兰特、0.547亿纽币。 各档外币债次级交易代码请参阅 ，人民币债券发行一览请见[TW-CNH-C FACT] 以下为路透整理的2015年以来在台湾发行的主要外币债券(不含人民币)一览表： 日期 发债主体 发债额 利率(IRR) 年期 2017年 *2017.04 中美洲银行 1.67亿美元 0% 5 *2017.04 西班牙电信 2.00亿美元 4
路透台北4月14日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券 ，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2017年尚未发行；2016年已发行80.25亿元；2015年已发行 人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年以来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7