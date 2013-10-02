香港房地产：逾六成市民支持政府维持楼市“辣招”，看淡楼市趋升--调查

路透香港10月2日 - 香港中文大学周三发表调查结果显示，超过六成香港市民支持政府楼市“辣招”维持不变；约九成人认为现时楼价仍过高，但看淡楼市的受访者则较前两次同类调查有渐次增多之势。

尽管近期有舆论要求撤销楼市“辣招”，或至少作出某种放宽，但由中大香港亚太研究所进行的调查则显示，大部份市民并不同意。分别有四成多至五成多人认为，不应豁免港人公司或慈善团体之“买家印花税”与及购买工商物业的“双倍印花税”。

是项调查以电话调查访问了821名18岁或以上的香港居民，结果显示，62.6%的受访者认为，“额外印花税”、“买家印花税”及“双倍印花税”这些被形容为“辣招”的措施，应维持不变；支持收紧的有14.1%；主张放宽的有13%，要求撤销只有4%。

调查亦发现，17.7%的受访市民认为，该三项辣招对抑压楼价上升有很大效果，感到效果颇大的则有33%，可是，亦有36.3%认为效果很小，更有6.5%认为完全没有效果。

此外，这次调查亦访问了市民对楼价高低升跌的看法。结果显示，近九成受访市民感到现时楼价水平过高，不过，有关比率已较今年3月及去年8月的同类调查有所下降；认为楼价水平合适的则占7.3%，较上两次调查上升。

负责调查的研究人员指出，绝大多数市民认为现时楼价过高，正好解释了为甚么多数人希望楼市“辣招”维持不变，亦同时解释了为甚么超过四成市民认为三项“辣招”对抑压楼价上升成效很少或甚至效果全无。如现时撤销或放宽“辣招”，或许会令楼市短期亢奋，令楼价再度急升，这应非普罗市民所愿。

此外，调查亦发现，约一半受访市民认为未来一年楼价将会和现时差不多，估计下跌的有28.9%，较上两次调查上升。预料楼价上升的则有15%，较过往两次调查下降。换句话说，和过往两次调查比较，虽仍有较多受访市民认为楼市将平稳发展，但看淡楼市的比率逐步增加，而看好的却渐次减少。