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货币新闻 | 2013年 10月 2日 星期三 13:38 BJT

国际油市：布兰特原油期货在108美元下方扩大跌幅，因忧虑美国政府关门

0444GMT，11月布兰特原油 跌0.41美元，报每桶107.53美元。布兰特原油已较8月底触及的六个月高位下跌逾8%。

美国原油 下跌0.51美元，报101.53，为连续第四天下跌。

油价过去一个月因供应改善而下跌，利比亚增产，叙利亚和伊朗的紧张情势则缓解。

“油市的所有溢价风险全都消散，多头气氛已不再，”Barratt表示。他预测布兰特油价在明年第一季将跌至每桶93-94美元，美国原油则跌至每桶85美元。

油价也受到上周美国原油库存料将增加的打击。路透初步调查显示，能源资料协会(EIA)报告料将显示美国商业原油库存增加230万桶，而汽油库存则下降。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 李婷仪)
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