企业并购：台湾中信金控宣布100%收购台湾人寿股权

路透台北10月31日 - 台湾中信金控 周四宣布将收购台湾人寿 ，换股比例为1股台寿保普通股换1.44股中信金普通股，及1股台寿保特别股换1股中信金特别股。

中信金控表示，将以全数发行新股交换台湾人寿股权，完成后中信金控股本将增加8.4%。

台寿保自从今年三月底大股东龙邦公告授权台寿保与其他金融机构洽谈合并或策略联盟，已授权普华财顾洽理合并事宜，包括国票金控 及中信金控皆有参与竞标，最后由中信金取得优先议约权。