企业并购：台湾中信金控宣布100%收购台湾人寿股权

美国股市：受美国GDP数据提振收高，纳斯达克指数创下纪录最高收位
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
路透台北10月31日 - 台湾中信金控 周四宣布将收购台湾人寿 ，换股比例为1股台寿保普通股换1.44股中信金普通股，及1股台寿保特别股换1股中信金特别股。
中信金控表示，将以全数发行新股交换台湾人寿股权，完成后中信金控股本将增加8.4%。
台寿保自从今年三月底大股东龙邦公告授权台寿保与其他金融机构洽谈合并或策略联盟，已授权普华财顾洽理合并事宜，包括国票金控 及中信金控皆有参与竞标，最后由中信金取得优先议约权。
台寿保集团包括台湾人寿及百分百持有的子公司：台湾保资融、台寿保产险，以及君龙人寿(中国)50%股权及未来资产投信40%股权。
台寿保今收高2.96%，报26.1台币，中信金则微跌0.25%，报19.9台币。(完) (记者 詹静宜; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
路透3月30日 - 美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。
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