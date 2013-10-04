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亚洲 | 2013年 10月 4日 星期五 11:54 BJT

表格：台湾外资及陆资9月净汇入38.53亿美元，今年累积净汇入81.01亿

路透台北10月4日 - 台湾金融监督管理委员会周五发出新闻稿表示，外资及陆资于9月净汇入约38.53亿美元，自8月的净汇出转为净汇入。今年至9月底为止，累计净汇入约81.01亿美元。

以下为今年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：

月份 金额(亿美元)

9月 +38.53

8月 -21.66

7月 +27.68

6月 -29.60

5月 +29.88

4月 +11.91

3月 -0.70

2月 +18.36

1月 +6.62

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今年累计 +81.01

注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。

资料来源：金管会证期局

参看台湾汇市相关新闻，请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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