表格：台湾外资及陆资9月净汇入38.53亿美元，今年累积净汇入81.01亿

日本热股：东芝股价大跌，此前消息人士称可能第三次推迟公布业绩
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
路透台北10月4日 - 台湾金融监督管理委员会周五发出新闻稿表示，外资及陆资于9月净汇入约38.53亿美元，自8月的净汇出转为净汇入。今年至9月底为止，累计净汇入约81.01亿美元。
以下为今年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
9月 +38.53
8月 -21.66
7月 +27.68
6月 -29.60
5月 +29.88
4月 +11.91
3月 -0.70
2月 +18.36
1月 +6.62
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今年累计 +81.01
注：因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
资料来源：金管会证期局
参看台湾汇市相关新闻，请点选 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
消息人士称，东芝可能第三次推迟公布10-12月业绩，因审计方PricewaterhouseCoopers Aarata对截止2016年3月财年的业绩仍有疑问。本次业绩公布的最后期限为4月11日。
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